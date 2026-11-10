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V Londonu prijeli ameriškega vojaka, ki naj bi vohunil za Rusijo

London, 10. 11. 2026 21.47 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Britanska policija

V Veliki Britaniji so zaradi suma vohunjenja za Rusijo aretirali pripadnika ameriške vojske, je sporočila policija v Londonu. 41-letnega moškega so v okviru preiskave, ki se je odvila v tesnem sodelovanju z ameriškimi oblastmi, pridržali blizu Gloucestra na jugozahodu Anglije.

Moškega so aretirali zaradi suma kaznivih dejanj v skladu z zakonom o nacionalni varnosti, je po poročanju britanskega BBC sporočila policija in dodala, da so obtožbe povezane z Rusijo. Členi zakonodaje, ki jih je pri tem navedla policija, se nanašajo na pridobivanje ali razkrivanje zaščitenih informacij ter na sodelovanje s tujo obveščevalno službo.

Tudi direktor ameriške zvezne policije FBI Kash Patel je v izjavi navedel, da "ta pomembna aretacija vsebuje obtožbe vohunjenja". "Želim poslati jasno sporočilo - ta FBI ne bo tolerirala nikogar, ki bo prelomil prisego ZDA in čigar dejanja bodo ogrožala nacionalno varnost naše države ali naših partnerjev," je dodal.

Vojak je trenutno v pridržanju na policijski postaji v Londonu. Pristojni pa trenutno izvajajo preiskave na dveh lokacijah na širšem območju Gloucestra. Britanska protiteroristična policija pri tem tesno sodeluje z ameriško vojsko in FBI, so dodali.

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