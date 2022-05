V Londonu prvi LGBTQ+ muzej na Otoku

V Londonu je minuli teden odprl vrata prvi LGBTQ+ muzej v Združenem kraljestvu. Namen muzeja, ki je v stavbi iz 19. stoletja v bližini preurejenega območja železniške postaje King's Cross, je namenjen predstavitvi zgodovine in kulture britanske LGBTQ+ skupnosti širšemu občinstvu.

Muzej, poimenovan Queer Britain, je nastajal štiri leta in je v celoti financiran z zasebnimi donacijami. Vstop v muzej je brezplačen. Za prihodnje mesece je v muzeju predvidena velika razstava, ki bo združevala fotografije, umetnine in kostume. Že sedaj lahko obiskovalci odkrivajo zgodovino skupnosti v Združenem kraljestvu od viktorijanske dobe do sodobnega časa.

icon-expand LGBTIQ+ zastava FOTO: Shutterstock

Med pionirje britanske skupnosti LGBTQ+ sodita avtomobilistična dirkačica Roberta Cowell, ki je bila prva britanska trans ženska, za katero je znano, da so ji z operacijo spremenili spol, in Justin Fashanu, prvi profesionalni nogometaš, ki je javno priznal, da je homoseksualec. Fashanu – ki je leta 1981 postal najdražji temnopolti igralec v državi, ko je za prestop iz Norwich Cityja v Nottingham Forest prejel milijon britanskih funtov – si je leta 1998 sodil sam, osem let potem, ko je javno obelodanil svojo spolno usmerjenost. Fotografije na razstavi opominjajo tudi na dolgo prehojeno pot, vključno s sprejetjem istospolnih britanskih poslancev. Prva poslanka, ki se je v začetku 70. let minulega stoletja javnosti javno izrekla za lezbijko, je bila Maureen Colquhoun.

