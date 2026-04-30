Tujina

V Londonu se je 'pojavil' kip z Banksyjevim podpisom

London, 30. 04. 2026 15.51 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Ti.Š.
Banksyjev kip v Londonu

V središču Londona se je pojavil velik kip s podpisom Banksyja. To sicer ni prvi kip, ki ga je izmuzljivi ulični umetnik spretno na skrivaj postavil v britanski prestolnici. Banksy, čigar identiteta uradno ni znana, avtorstva še ni potrdil. To običajno stori na Instagramu.

Skulpturo moškega v obleki, upodobljenega, kot da stopa s podstavka, medtem ko v eni roki nosi zastavo, ta pa mu prekriva obraz, so prvič opazili včeraj. Nahaja se v westminsterskem okrožju St. James's, na ulici Waterloo Place, v bližini kipov Edwarda VII., Florence Nightingale in spomenika krimske vojne. Na dnu podstavka je 'načečkan' napis Banksy, kar je sprožilo ugibanja, da za njim stoji znameniti ulični umetnik, poroča BBC.

To sicer ni prvi londonski kip Banksyja, čigar prava identiteta uradno ni znana. Leta 2004 so na aveniji Shaftesbury opazili kip, poimenovan Pivec (kot prevratna različica Rodinovega Misleca), ki pa so ga kmalu zatem ukradli.

Waterloo Place je zgodovinsko območje v osrednjem Londonu, znano po veličastni arhitekturi in številnih kipih, vključno z vojvodo Yorškim, Edvardom VII. in spomenikom Krimu. Nahaja se v bližini ceremonialne poti, imenovane Mall, in Buckinghamske palače.

Banksy je po vsem svetu znan po odmevnih in pogosto kontroverznih delih, vse njegove najnovejše 'stvaritve' pa so se pojavile prav v Londonu. Decembra lani so tako v Bayswaterju opazili stensko poslikavo dveh otrok, ki ležita na tleh, septembra pa je trdil, da je na stavbni kompleks kraljevega sodišča naslikal prizor ležečega protestnika, ki v rokah drži s krvjo poškropljen transparent, medtem ko se nad njim sklanja sodnik s kladivom v roki.

Ulični umetnik je leta 2024 okoli britanske prestolnice ustvaril posebno 'živalsko pot' – slike, na katerih so koza, sloni, gorila, opice, piranje, nosorog in pelikani.

Njegova dela se vsakič pojavijo nenadoma, brez prič in na skrivaj, Banksy pa avtorstvo pozneje potrdi na svojem Instagram profilu.

Grafiti, slike in kipi so nameščeni tako na zasebnih kot javnih površinah, javnost pa si jih običajno razlaga kot politične izjave. Oblasti jih pogosto odstranijo kmalu po tem, ko se pojavijo.

