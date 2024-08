V Londonu zagorela znamenita zgradba Somerset House iz 18. stoletja

Londonski gasilci so za medije povedali, da se spopadajo s požarom, ki je zajel del strehe Somerset House, piše francoska tiskovna agencija AFP.

"Petnajst gasilskih vozil in okoli sto gasilcev pomaga pri gašenju požara, ki trenutno divja na delu strehe," je na družbenem omrežju X zapisala londonska gasilska brigada. Zaradi požara je v okolici stavbe oviran promet.

Na uradnem profilu umetniškega centra, ki so ga odprli leta 1796, pa so zapisali, da "trenutno gori majhen del poslopja, zaradi česar je center zaprt". Dodali so, da so vsi zaposleni in obiskovalci na varnem.