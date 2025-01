Požar v Los Angelesu vsako minuto pogoltne za pet nogometnih igrišč veliko območje

Požar je izbruhnil v torek dopoldne po lokalnem času v soseski Pacific Palisades in se hitro razširil zaradi močnega vetra in dolgotrajne suše. Po besedah gasilcev, ki jih navaja CNN, se ogenj širi tako hitro, da vsako minuto pogoltne za približno pet nogometnih igrišč veliko območje. Opustošil je že več kot 1200 hektarjev.

Gasilci se borijo z ognjenimi zublji v hribih in gozdovih v bližini prestižnih sosesk, kot so Santa Monica, Venice Beach in Malibu. Za boj z ognjenimi zublji je potrebnih toliko rok, da so na pomoč poklicali tudi svoje kolege, ki takrat niso bili v službi.

Kot je v torek zvečer na novinarski konferenci dejal guverner Kalifornije Gavin Newsom, so oblasti identificirale "številne objekte, ki so že uničeni". Pozneje je v videoposnetku, objavljenem na omrežju X, sporočil, da pri požaru v Palisadesu posreduje "na stotine in stotine osebja". Z letali, helikopterji, buldožerji in človeškimi silami vlagajo vse, kar je v njihovi moči, v to, da ne samo zatrejo požar, ampak tudi preprečijo nove. Močne vetrove, ki požar širijo, je označil za brez primere za ta letni čas in dodal, da, kot kaže, v zvezni državi Kalifornija sezona za požare zdaj traja vse leto.

Lokalni medij KTLA je objavil tudi videoposnetek buldožerja, s katerim so si gasilci utirali pot in s cest umikali avtomobile, ki so jih med begom za seboj pustili prebivalci.