V Los Angelesu še naprej gori, vreme neugodno: vračajo se močni vetrovi

Organi pregona so posvarili tudi pred zvišanjem cen najemnin, spletnimi goljufijami in brezpilotniki, ki lahko motijo letala za gašenje požarov.

Ločeno tožbo so proti losangeleškemu ministrstvu za vodo in energijo (LADWP) vložili prebivalci Pacific Palisades, ki so komunalno podjetje obtožili, da ni zagotovilo dovolj vode za gašenje požara. "Požar v Palisadesu je bil travmatičen dogodek za žrtve, ki so ne po lastni krivdi v nekaj urah postale brezdomci," je v tožbi zapisala odvetniška pisarna Robertson & Associates.

Kot je za BBC opozoril predstavnik lokalnega sveta v Pacific Palisades Pete Brown, je na območju, čeprav so tam v zadnjih letih zgradili luksuzne hiše milijonarjev, živelo tudi veliko posameznikov, ki so svoje domove kupili pred približno 50 leti, nekateri za približno 25.000 dolarjev (okoli 24.300 evrov). Ti so zdaj ostali brez vsega. "Njihovo bogastvo je bilo v tem domu," je dejal Brown.