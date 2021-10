V luči Pandorinih dokumentov poziv k preiskavam, strožjim ukrepom in novim zakonom

To so sprejeli danes, v njej pa nacionalne organe članic EU pozvali, naj uvedejo podrobne preiskave nepravilnosti, ki zadevajo njihove jurisdikcije in ki so jih razkrili Pandorini dokumenti. To vključuje revizijo premoženja vseh posameznikov, omenjenih v teh dokumentih, so sporočili iz Evropskega parlamenta. Po mnenju evropskih poslancev bi tudi Evropsko javno tožilstvo moralo oceniti, ali je zaradi razkritij treba uvesti posebne preiskave.

Evropski poslanci so ogorčenje izrazili že na oktobrskem plenarnem zasedanju, ki je potekalo dva dneva po objavi prvih informacij iz Pandorinih dokumentov, zdaj pa so pripravili še resolucijo.

Več kot 600 novinarjev iz 150 medijev, tudi iz Slovenije, je v okviru projekta Pandorini dokumenti začelo razkrivati sporne finančne posle svetovnih voditeljev in vplivnežev v davčnih oazah v začetku oktobra.

Še posebej kritični so bili poslanci v današnji razpravi do predsednika češke vlade Andreja Babiša, ciprskega predsednika Nikosa Anastasiadisa, nizozemskega ministra za finance Wopkeja Hoekstre, nekdanjega britanskega predsednika vlade Tonyja Blaira ter nekdanjega malteškega ministra in evropskega komisarja Johna Dallija, ki jih omenjajo Pandorini dokumenti. Resolucija prav tako neposredno kritizira predsednika Azerbajdžana Ilhama Alijeva in Črne gore Mila Djukanovića.

Parlament je v resoluciji države članice in Evropsko komisijo pozval, naj storijo več, da bi prepoznali dejanske lastnike in delili informacije o njih, saj imajo korist od slamnatih podjetij prav ti. Prav tako bi morala komisija preganjati države članice, ki zamujajo z izvajanjem veljavnih pravil, ki naj bi preprečila pranje denarja in izogibanje davkom.