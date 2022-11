V luči poostrenih vzhodnoazijskih razmer Japonci organizirali pomorsko parado

Japonska je gostila svoj prvi mednarodni pregled flote po sedmih letih z ladjami iz 12 drugih držav, ki so pokazale enotnost, medtem ko je Severna Koreja izstrelila rekordno število raket, Kitajska pa povečuje pritisk na Tajvan. Na pomorski paradi v zalivu Sagami blizu Tokia je sodelovalo 38 plovil, od tega 18 iz prijateljskih držav, kot so ZDA, Južna Koreja, Velika Britanija, Avstralija, Singapur, Indija in Tajska. Nad njimi je letelo 33 letal, vključno s patruljnimi letali za lov na podmornice in helikopterji.

"Moramo biti pripravljeni na tiste, ki kršijo pravila in ki bi uporabili silo, da bi teptali mir in varnost drugih narodov," je dejal premier Fumio Kišida v govoru na japonski helikopterski prevoznici Izumo. "Do konca leta bomo oblikovali novo nacionalno varnostno strategijo in drastično okrepili svoje obrambne zmogljivosti." Kišida je na letalonosilki Izumo gostil pomembne svetovne veljake, nato pa odletel na letalonosilko ameriške mornarice USS Ronald Reagan, kjer je imel predvideno srečanje z ameriškim veleposlanikom na Japonskem Rahmom Emanuelom in višjimi poveljniki mornarice. Odnosi med sosedama Južno Korejo in Japonsko so se bistveno izboljšali po sporu glede odškodnin za vojaške delavce ter Korejke, ki so bile prisiljene delati v japonskih vojaških bordelih. Japonska tako denimo ni bila prisotna na pregledu flote Južne Koreje leta 2018, potem ko je Seul izrazil željo, da se ne uporablja več zastava vzhajajočega sonca, ki jo Južna Koreja obravnava kot simbol japonske vojne agresije. Državi pa vsaj sedaj združuje skupni nasprotnik. Severna Koreja namreč pospešeno izstreljuje svoje rakete, vključno z domnevno raketo dolgega dosega, ki je sprožila alarm v osrednji in severni Japonski ter prisilila prebivalce, da si najdejo zatočišča. Kitajska, ki je kritizirala načrte japonske obrambne porabe, je zavrnila povabilo, da se pridruži pregledu, Rusija pa tokrat ni bila povabljena zaradi invazije na Ukrajino.