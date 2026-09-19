V Luksemburgu zaznali več dronov, začasno prekinili zračni promet

Luc Frieden je pojasnil, da Luksemburg sodeluje z zavezniki iz Nata glede incidenta, do katerega je prišlo v času povečane zaskrbljenosti v Evropi zaradi hibridnih napadov s strani Rusije.

Dejal je, da so "v zadnjih nekaj dneh" v zračnem prostoru zaznali prisotnost "potencialno večjih dronov", a da za zdaj še ni jasno, od kod so prišli. "Situacijo še analiziramo," je dejal.

"To je nekaj novega za Luksemburg, ni pa povsem novo za naše sosednje države," je dejal Frieden, potem ko se je sestal z notranjim in obrambnim ministrom. Dodal je, da bodo skupaj s partnerji zagotovili varnost prebivalstva.

Na luksemburškem letališču so v petek zvečer prekinili zračni promet, potem ko so zaznali drone, ki so brez dovoljenja leteli nad letališčem in v njegovi bližini. Z letališča so sporočili, da so to storili preventivno, da bi zagotovili varnost potnikov, letalskega in letališkega osebja ter letal.

Zaradi zaprtja zračnega prostora so 17 letov preusmerili na druga letališča, med drugim v Bruselj, Pariz in Frankfurt, so sporočili iz letalske družbe Luxair. Po njihovih navedbah naj bi zaprtje vplivalo na več kot 1800 potnikov.

Zračni prostor se je ponovno odprl danes, a Luxair pričakuje nadaljnje motnje in posredne učinke.

Odkar je Rusija leta 2022 začela obsežno invazijo v Ukrajini, o vdorih dronov redno poročajo članice Nata, ki imajo dolgo mejo z Rusijo. Drone so opazili tudi na občutljivih lokacijah v Belgiji in na Danskem. V bližini letališča v Leipzigu pa so avgusta našli dron, opremljen z eksplozivom.