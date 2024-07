V luksuznem hotelu v Bangkoku našli šest mrtvih: so bili zastrupljeni?

Dogajanje v luksuznem hotelu Grand Hyatt Erawan v Bangkoku je vzbudilo veliko zanimanje javnosti. Lokalni mediji so sprva namigovali, da so v hotelu s petimi zvezdicami odjeknili streli, vendar je policija kasneje to zavrnila in pojasnila, da niso našli dokazov o streljanju.

Kot poroča BBC, je osebje hotela v luksuznem apartmaju v petem nadstropju odkrilo šest trupel. Pokojni, tri ženske in trije moški, so bili državljani Vietnama, dva sta ob tem imela še ameriško državljanstvo. Tajski premier Srettha Thavisin, ki je obiskal prizorišče, je pojasnil, da so bile žrtve mrtve že vsaj 24 ur, ko so jih našli.

Policija je izključila možnost samomora in zdaj preiskuje možnost, ali so bili pokojni zastrupljeni. Hotelski apartma, kraj zločina, je bil rezerviran za sedem oseb, a se jih je v hotelu prijavilo le pet, eno osebo pa trenutno pogrešajo, je pojasnil načelnik policije v Bangkoku Thiti Saengswang. Ena od žrtev, ki so jo našli v sobi, ni bila prijavljena v hotelu.