V luksuzni vili aretirali enega najnevarnejših ubežnikov

Robert Mazzarella se med policijsko racijo v kraju Vietri sul Mare ni upiral aretaciji, je sporočila policija. V času akcije je bil v družbi žene in dveh otrok, poročajo tuje tiskovne agencije.
Policija je objavila posnetek racije, ki prikazuje težko oborožene policiste v obmorski vili. Med racijo, v kateri so bili uporabljeni tudi patruljni čolni, je policija našla 20.000 evrov, tri luksuzne ure, več mobilnih telefonov in ponarejene osebne dokumente.
48-letni mafijski šef je bil na begu od 28. januarja 2025, ko bi ga morali aretirati zaradi obtožb umora. Do današnje aretacije je bil na seznamu italijanskega notranjega ministrstva najnevarnejših ubežnikov v Italiji.
Klan Mazzarella, eden najvplivnejših mafije Camorra, je sicer znan predvsem po ponarejanju denarja v Neaplju. Prejšnji mesec je policija zaradi obtožb o spletnih prevarah pridržala 16 oseb, ki naj bi bile povezane s klanom.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.