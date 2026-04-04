Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

V luksuzni vili aretirali enega najnevarnejših ubežnikov

Neapelj, 04. 04. 2026 15.54 pred 24 dnevi 1 min branja 10

Avtor:
STA M.V.
Roberto Mazzarella

Italijanska policija je v luksuzni vili na Amalfijski obali aretirala italijanskega mafijskega šefa Roberta Mazzarello, ki je obtožen umora. Vodja klana Mazzarella v okviru neapeljske združbe organiziranega kriminala Camorra je po navedbah lokalnih oblasti eden najnevarnejših ubežnikov v Italiji.

Robert Mazzarella se med policijsko racijo v kraju Vietri sul Mare ni upiral aretaciji, je sporočila policija. V času akcije je bil v družbi žene in dveh otrok, poročajo tuje tiskovne agencije.

Policija je objavila posnetek racije, ki prikazuje težko oborožene policiste v obmorski vili. Med racijo, v kateri so bili uporabljeni tudi patruljni čolni, je policija našla 20.000 evrov, tri luksuzne ure, več mobilnih telefonov in ponarejene osebne dokumente.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

48-letni mafijski šef je bil na begu od 28. januarja 2025, ko bi ga morali aretirati zaradi obtožb umora. Do današnje aretacije je bil na seznamu italijanskega notranjega ministrstva najnevarnejših ubežnikov v Italiji.

Klan Mazzarella, eden najvplivnejših mafije Camorra, je sicer znan predvsem po ponarejanju denarja v Neaplju. Prejšnji mesec je policija zaradi obtožb o spletnih prevarah pridržala 16 oseb, ki naj bi bile povezane s klanom.

  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sickk 2
04. 04. 2026 18.22
Kdaj bomo vidl tako naslovnico z ivanom al pa krampom?
Odgovori
+0
5 5
oježeš
04. 04. 2026 18.15
To ni nič, če ga ujamejo. Tako ima možnost pobega, dobro bi bilo le, da ne bi mogel več uhajati.
Odgovori
+3
3 0
bohinj je zakon
04. 04. 2026 17.52
Ah Roberto....A mi mislili, da si v Palermu? Kaj bo boter rekel?
Odgovori
-2
1 3
Ici
04. 04. 2026 17.01
V družbi žene in otrok? To pa se res ni bilo potrebno truditi, da so ga našli.
Odgovori
+2
3 1
Ici
04. 04. 2026 17.02
In 20.000 eur so našli? Mariborskemu županu Arsenoviču so našli 1 milijon eurov, pa se še skrival ni.
Odgovori
+10
10 0
PoldeVeliki
04. 04. 2026 16.59
Ta mafijec ne seže, do gležnjev Golobovi kraljici 10% kar se tiče korupcije.
Odgovori
+8
10 2
Mr.
04. 04. 2026 16.41
No organi pregona v SLO učite se... razen če niso vaši šefi tudi člani neke mafije, ki se dviga vse v vrhove SLO politike... potem ste ali člani te mafije ali pa boječke!
Odgovori
+6
7 1
mentos12
04. 04. 2026 20.35
To ni zdaj vprašanje,če so.Sigurno da so.Še posebno zdaj,se vidi pri teh volitvah,goljufanje,zrežirane afere o izraelskih obveščevalcih,zdaj zgleda bo še korupcija pri kupovanju poslancev inp. Vse z namenom,da se obdrži ta golobajzarska mafijska diktatura. Italjanska mafija lahko pride se k nam učit od teh golobajz mafijcev.
Odgovori
+1
2 1
MiskoPol
04. 04. 2026 16.13
20.000 € in tri luksuzne ure ima vsak pošten državljan. Edino telefonov in ponarejenih dokumentov ima manj. In v današnjih časih tudi manj kot dva otroka.
Odgovori
+5
5 0
oježeš
04. 04. 2026 18.17
Nimam toliko denarja, še manj da bi imel 3 luksuzne ure, ker niti ne vem zakaj bi jih imel. Še eno je treba 2x letno prestavljati, zakaj bi se mučil s tremi.
Odgovori
+1
1 0
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677