V luksuzni vili aretirali enega najnevarnejših ubežnikov

Robert Mazzarella se med policijsko racijo v kraju Vietri sul Mare ni upiral aretaciji, je sporočila policija. V času akcije je bil v družbi žene in dveh otrok, poročajo tuje tiskovne agencije.

Policija je objavila posnetek racije, ki prikazuje težko oborožene policiste v obmorski vili. Med racijo, v kateri so bili uporabljeni tudi patruljni čolni, je policija našla 20.000 evrov, tri luksuzne ure, več mobilnih telefonov in ponarejene osebne dokumente.