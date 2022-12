V Machu Picchuju zaradi protestov obtičalo na stotine turistov

Darwin Baca, župan Machu Picchuja, je sporočil, da so med popotniki, ki so obtičali, Perujci, Južnoameričani, Američani in Evropejci, poroča CNN. "Vlado smo prosili za pomoč pri vzpostavitvi helikopterskih poletov, da bi evakuirali turiste," je povedal Baca. Edini način, da pridete v mesto in iz njega, je vlak, te storitve pa so do nadaljnjega prekinjene, je dodal.

Kot so sporočili iz PeruRaila, perujskega železniškega operaterja, so bili vlaki v in z območja te Unescove svetovne dediščine v torek ustavljeni. Obljubili so, da bodo prizadetim potnikom pomagali pri spremembah datumov njihovega potovanja. "Obžalujemo nevšečnosti, ki jih to povzroča našim potnikom, vendar gre za posledice situacij, ki niso pod nadzorom našega podjetja. Prednost dajemo varnosti potnikov in naših delavcev," so zapisali.