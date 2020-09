V Madridu 200-kilogramska gorila hudo poškodovala oskrbnico

Oskrbnico v madridskem živalskem vrtu je hudo poškodovala gorila, poročaSkynews. Iz živalskega vrta so sporočili, da je 46-letna oskrbnica opravljala rutinsko hranjenje in čiščenje v prostoru, ki naj bi bilo varno in zaščiteno s tremi vrati.

Takrat pa jo je napadla 29-letna gorila, ki na to območje ni imela vstopa. Zakaj in kako je ta vstopila na to območje, v živalskem vrtu še preiskujejo, prav tako pa to preiskuje tudi lokalna policija.