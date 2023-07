V majhni himalajski kraljevini močno naraslo število divjih tigrov

Raziskavo je izvedel oddelek za gozdarstvo in parke butanske vlade s pomočjo različnih nacionalnih in mednarodnih okoljskih skupin, vključno s Svetovnim skladom za divjad (WWF). Ta novica je dobrodošla, saj se svet vedno bolj spopada z naraščajočim izginjanjem vrst zaradi podnebnih sprememb.

"To je pomemben dosežek in znak zelo zdravega ekosistema," je dejal Chimi Rinzin, državni direktor WWF-Bhutan. Tigri kot največji plenilci veljajo za ključne za ohranjanje zapletenih sistemov, ki so temelj naravnega sveta, vendar so ogrožena vrsta.

Po statističnih podatkih WWF se je svetovna populacija divjih tigrov v zadnjem stoletju zmanjšala za približno 95 odstotkov. Razlog so težave, kot so izguba življenjskega prostora zaradi človeških bivališč in podnebnih sprememb ter nezakonita trgovina s prostoživečimi živalmi.

Vendar se stvari za tigre očitno obračajo na boljše, dokazujejo v Butanu. Ta se je pridružil majhnemu številu držav, ki so v zadnjem desetletju povečale populacijo tigrov, vključujoč Indijo, ki je letos poročala, da se je v zadnjih štirih letih število tigrov povečalo za 200. Tudi Nepal je naredil zelo velik napredek in v zadnjem desetletju podvojil svojo populacijo tigrov.