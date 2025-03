Na majhnem karibskem otoku skrivnostno izginjajo ljudje

V začetku marca je sicer otok pretreslo izginotje devetletne deklice. Njeno truplo so našli dva dni kasneje; bila je umorjena. Vršilec dolžnosti načelnika policije na Antigvi Everton Jeffers priznava, da obstajajo težave v odnosu policije do javnosti, vendar zavrača očitke, da je policiji vseeno.

Patricia trdi, da je število pogrešanih oseb na Antigvi v primerjavi s sosednjimi otoki nesorazmerno veliko. Antigva je velika le 280 kvadratnih kilometrov in šteje komaj 100.000 prebivalcev. Zakaj ljudje izginjajo, ni jasno, prebivalci pa si razlagajo po svoje: od tega, da policija ni sposobna izvajati preiskav zaradi premalo sredstev in nizkih plač, do tega, da je morda nekdo odgovoren za vsa izginotja.

Tisti majski dan leta 2019 se je začel povsem običajno. Živahna in samosvoja Hyacinth se je odpravila v bolnišnico na rutinski pregled, a se ni nikoli vrnila. Sprožili so iskalno akcijo, ki pa ni prinesla rezultatov. "S sestro sva postali detektivki, odpravili sva se iskat sledi. Šla sem v bolnišnico in začela poizvedovati," je za BBC povedala Patricia.

Patricia je našla tolažbo v povezovanju z družinami drugih pogrešanih oseb in zdaj načrtuje ustanovitev akcijske skupine, ki bo zaprosila za mednarodno pomoč. Moški, ki se ni želel javno izpostaviti, je za BBC povedal, da je sestavil seznam skoraj 60 ljudi, ki so pogrešani. Meni, da jih je še več. Moški predstavljajo dve tretjini vseh pogrešanih in so različnih starosti.

"Osebno sem izkusil to bolečino. Eden od članov moje družine je pogrešan, drugi pa je bil umorjen. Družine trpijo. Mnogi so umrli, ne da bi dočakali pravico za svoje ljubljene. Medtem ko so nekateri morda izginili zaradi svoje vpletenosti v kriminalne dejavnosti, narašča zaskrbljenost, da bi lahko za vsem tem stala organizirana kriminalna združba, ki se ukvarja s trgovino z ljudmi ali organi," je povedal.

39-letni David Orden je prav tako med pogrešanimi. Izginil je v letošnjem letu. Po noči, preživeti v igralnici, se ni več vrnil domov. Našli so njegov zažgan avtomobil, brez drugih sledi. Njegova bližnja prijateljica Alline Henry pravi, da želi samo izvedeti resnico. "Najhuje je, ker ne vem, ali ga kdo zadržuje proti njegovi volji. Samo želim vedeti resnico, da lahko gremo naprej," je dejala za BBC.

Bujna vegetacija in ocean, ki obdaja otok, lahko delno pojasnita, zakaj številne družine ostajajo brez odgovorov. "Očitno je, da lokalna policija ne more rešiti teh izginotij. Potrebujejo zunanjo pomoč. Koliko ljudi mora še izginiti, preden bodo kaj storili?" se sprašuje.

Z izjemo ene ženske so vsi, ki so izginili v zadnjih dveh letih, moški, stari od 18 do 76 let. Preiskave otežuje tudi dejstvo, da na otoku ni forenzičnega laboratorija, zato je treba vzorce DNK poslati v tujino. Prebivalci prav tako poudarjajo, da ne zaupajo policiji, saj je korupcija zelo razširjena.

Jeffers je ob tem poudaril, da nobena policija na svetu ni popolna. "Lahko zagotovim, da 90 odstotkov naših policistov dobro opravlja svoje delo. Na Karibih ni policije, ki bi imela dovolj sredstev, da bi naredila vse, kar je treba storiti. Veliko delamo na tem, da bi našli pogrešane," je dodal za BBC. Napovedal je tudi vrsto novih ukrepov, vključno z ustanovitvijo posebne enote za pogrešane osebe.