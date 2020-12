So 50-letnika v maksimirskem parku napadli z molotovko, ker je homoseksualec?

Moška sta 50-letnika v parku Maksimir najprej vprašala, če ima vžigalnik, in ko jima je odgovoril, da ga nima, sta od njega hotela izvedeti, kaj tam počne. Ko jima je v strahu dejal, da čaka prijatelja, čeprav se je pravzaprav sam odpravil na sprehod, sta ga moška iznenada napadla, najverjetneje z molotovko. Plameni so hitro zajeli njegovo jakno, je moški povedal policiji.

Zahvaljujoč prisebnosti in pomoči mimoidočih, ki so slišali klice na pomoč, so ga rešili. 50-letnik je bil hospitaliziran na travmatološki kliniki v Zagrebu z opeklinami druge stopnje. Na zagrebški policijski upravi pravijo, da intenzivno delajo na razrešitvi primera, medtem pa so se z žrtvijo, ki praznike preživlja v bolnišnici, pogovarjali pri Jutarnjem listu.

'Žalostno je, kaj se dogaja v 21. stoletju'

"V soboto zvečer sem se odpravil na sprehod po maksimirskem gozdu, saj sem bil v nedeljo prost. Živim v bližini in pogosto odidem tja, da se naužijem malo zraka, saj koronske razmere niso pravljične. Hodil sem po poti proti kipu sokola in šel mimo klopi, na kateri sta bila dva moška. Eden me je vprašal 'Imaš vžigalnik? Kaj delaš? Koga čakaš? Kam se ti mudi?' V strahu sem rekel, da nimam vžigalnika in si izmislil, da čakam prijatelja, ki še ni prišel, in nadaljeval pot. Moška sta nato vstala s klopi in navidezno odšla vsak svojo pot," je začel pripoved.

"Po parih korakih sem začel goreti. Nekaj me je zadelo, seveda molotovka. Ogenj me je zajel in se začel širiti," dramatične trenutke v maksimirskem parku opisuje moški. Z rokami je poskušal sleči gorečo jakno, nekako pa mu je uspelo, da si jo povleče prek glave.