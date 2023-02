V mali vasici v BiH odkrili potencialno bogato nahajališče zlata

Podjetje Lykos Balkan Metals, ki ima koncesijo za geološke preiskave na tem področju trdi, da so doslej preiskane vrtine pokazale neverjetno vsebnost zlata na tem območju. Kot pravi Bošnjaković, so na treh lokacijah potrdili izredno visoke koncentracije zlata : "Odkrili smo vse do neverjetnih 27,5 gramov na tono, kar je nenavadno visoka vsebnost tudi za svetovno znane rudnike zlata."

Geološke preiskave so sicer začeli lani in so trenutno še v zgodnji fazi in Bošnjaković pojasnuje, da bodo potrebna še leta dela, preden bodo imeli vse ključne informacije o obetajočem nahajališču zlata in o možnostih izkoriščanja tega nahajališča. Poudaril je, da bodo zato potrebovali izdatna finančna sredstva, zato je k vlaganju pozval lokalne oblasti.