Malmö: protestniki zahtevajo izključitev izraelske predstavnice z Evrovizije

V švedskem Malmöju se bo začel drugi polfinalni izbor 68. tekmovanja za pesem Evrovizije. Za uvrstitev v sobotni finale se bodo potegovali predstavniki 16 držav. Največ oči je uprtih v nastop predstavnice Izraela, kar že dolgo buri duhove. Med vajo so jo izžvižgali, domnevno pa je dobila tudi nasvet, naj do nastopa raje ostane v hotelski sobi. Na ulicah Malmöja so se medtem že zbrali protestniki, ki zahtevajo izključitev Izraela z Evrovizije.

V multikulturnem, tretjem največjem švedskem mestu na jugu države, z veliko palestinsko skupnostjo, so na dan drugega polfinalnega večera v luči aktualnega dogajanja na Bližnjem vzhodu napovedani tako propalestinski kot proizraelski protesti. Na ulicah so se že zbrale množice ljudi, ki mahajo s palestinskimi zastavami in nosijo napise: "Oboževalci Evrovizije proti genocidu", "Dobrodošli na genocidnem izboru pesmi", "Svoboda Palestini" in podobno. Zahtevajo, da se izraelsko predstavnico izključi s tekmovanja za pesem Evrovizije.

Ljudje mahajo s palestinskimi zastavami med propalestinskimi demonstracijami za izključitev Izraela z Evrovizije. icon-picture-layer-2 1 / 10

Izraelski predstavnici svetovali, naj do svojega nastopa raje ostane v hotelski sobi Zaradi varnostnih razlogov naj bi izraelski predstavnici Eden Golan po poročanju francoske tiskovne agencije AFP domnevno svetovali, naj do svojega današnjega polfinalnega nastopa na evrovizijskem odru raje ostane v svoji hotelski sobi.

Eden Golan na vaji FOTO: AP icon-expand

Golanova se bo predstavila s skladbo Hurricane, ki jo je Izrael za evrovizijski nastop nekoliko prilagodil. Prvotno je pesem namigovala na napad Hamasa 7. oktobra lani, s čimer bi Izrael kršil načelo o nepolitičnosti, ki velja za pesmi, ki sodelujejo na evrovizijskem tekmovanju. Izrael, ki je na Evroviziji prvič nastopil leta 1973, se je sicer od leta 2015 vedno uvrstil v finale tekmovanja, zmagal pa je doslej štirikrat. Evropska radiodifuzna zveza (EBU) je že pred začetkom letošnjega tekmovanja za pesem Evrovizije opozorila, da v Malmö Areni, kjer poteka letošnji evrovizijski izbor, ne bodo dovoljeni palestinske zastave in simboli.

Irska predstavnica zaradi svojega propalestinskega sporočila kritična do organizatorja Bambie Thug, nebinarna oseba, ki je po letu 2018 Irsko včeraj znova popeljala v finale, je kritizirala organizatorje tekmovanja, ker so zahtevali, da za nastop v torkovem polfinalnem izboru spremeni svoje propalestinsko sporočilo. Na novinarski konferenci je povedal/a, da je bila prisiljen/a spremeniti svojo poslikavo telesa v srednjeveški keltski pisavi ogam, ki je v luči trenutnih razmer v Gazi in sodelovanju Izraela na letošnjem evrovizijskem izboru pozivala k prekinitvi spopadov in svobodi.

Irska je s temačnim in dramatičnim nastopom pustila velik pečat in razdvojila Evropo. FOTO: AP icon-expand

"Zame je bilo zelo pomembno, ker sem za pravičnost in mir. Na žalost sem moral/a na zahtevo EBU to sporočilo spremeniti v 'okronati čarovnico'," je povedal/a po nastopu s skladbo, ki je svojevrstna oda kvir skupnosti, Doomsday Blue. Organizatorji so pojasnili, da je bil njen napis na generalkah v nasprotju s pravili tekmovanja, katerih namen je, da zavarujejo nepolitično naravo dogodka. "Po pogovorih z irsko delegacijo je bil dosežen dogovor, da za nastop v živo spremenijo besedilo," so dodali. Nekdanji predstavnik Švedske med nastopom nosil propalestinsko ruto EBU je že pred začetkom letošnjega tekmovanja za pesem Evrovizije opozoril, da v Malmö Areni, kjer poteka letošnji evrovizijski izbor, ne bodo dovoljeni palestinske zastave in simboli. Kljub temu je imel nekdanji švedski evrovizijski predstavnik Eric Saade, ki je nastopil pred začetkom prvega polfinalnega večera, okoli roke ruto kefijo, ki jo simbolno nosijo ljudje s propalestinskim nazorom. EBU je v odzivu izrazil obžalovanje, da si je Saade okoli roke zavezal kefijo in "se odločil ogroziti nepolitično naravo dogodka".

Danes bo nastopilo še 16 držav Na drugem polfinalnem izboru se bodo za uvrstitev v evrovizijski finale poleg Izraela potegovali predstavniki Malte, Albanije, Grčije, Švice, Češke, Avstrije, Danske, Armenije, Latvije, San Marina, Gruzije, Belgije, Estonije, Norveške in Nizozemske. Tudi v drugem polfinalnem večeru se bo v veliki finale uvrstilo deset držav z največ glasovi. Na obeh predizborih o nastopu v finalu odločajo glasovi gledalcev in poslušalcev prek telefonskega in spletnega glasovanja. Kot preostale predstavnice evrovizijske peterice velikih se bodo nocoj v živo predstavili še predstavniki Španije, Italije in Francije, ki imajo mesto v sobotnem finalu že v naprej zagotovljeno.

Evrovizijski nastop Raiven in njene ekipe, ki je navdušil evropsko občinstvo. FOTO: Sarah Louise Bennett icon-expand