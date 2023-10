V manj kot tednu Afganistan stresel že drugi močan potres

V soboto je vrsta potresov z magnitudo med 4,6 in 6,3 stresla isto območje z žariščem v enaki globini. Potresi so po najnovejših podatkih vlade pod vodstvom talibanov zahtevali okoli 2400 življenj in uničili najmanj 20 vasi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po ocenah Združenih narodov je bilo prizadetih okoli 12.000 ljudi, reševalci in prostovoljci pa pod ruševinami še vedno iščejo morebitne preživele.