V Marakešu porušene mnoge neprecenljive zgodovinske stavbe

Marakeš je mesto, ki ga Maročani in številni turisti obožujejo predvsem zaradi srednjeveških mošej, palač in bogato okrašenimi uličicami, zdaj pa je staro mestno jedro napolnjeno z ruševinami.

V potresu, ki je bil najbolj močen v Maroku v zadnjih 120 letih, so se podirale stavbe, padali so zidovi, celotna območja so zasuta z ruševinami, prebivalci pa so se z veliko težave prebijali skozi ostanke.

Staro mesto, znano tudi ko medina, je bilo leta 1985 uvrščeno na Unescov seznam svetovne dediščine, stavbe tam pa segajo v 11. stoletje. Obzidje, ki obdaja staro mesto je narejeno iz rdeče zemlje, zato si je Marakeš prislužil naziv "rdeče mesto". Staro mesto je bilo tudi najbolj prizadeto, saj so stavbe nagnjene k porušitvi, nekatere pa se lahko zaradi svoje krhkosti porušijo tudi brez potesa, poroča Al Jazeera.

V tem predelu mesta se nahaja tudi svetovno znan trg Jemaa el-Fna, kamor so se zatekli številni prebivalci, ko je potres postajal silovitejši in pred sabo rušil praktično vse. Trg je sicer ostal skoraj nedotaknjen.