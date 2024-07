Umaknili predlog, s katerim bi 'računali' 750 evrov za uriniranje v morje

Lokalne oblasti v Marbelli so v želji po čistih plažah in morju nameravale sprejeti nekoliko nenavaden ukrep, piše themayor.eu. Tiste, ki bi urinirali v morje, bi lahko doletela globa v višini 750 evrov. Še več, večkratnim prestopnikom bi grozilo do 1500 evrov globe.

Ko so mestne oblasti napovedale ukrep, je ta požel obilo nejevere in posmeha. Ko je ena izmed španskih televizij poslala novinarja na plažo, da bi naredil anketo med obiskovalci plaže, je bil predlog sprejet z obilo sarkazma. "Kdo bo to izvedel? Meduze?" se je spraševal moški, ki je priznal, da se je večkrat polulal v morje. Drugi obiskovalec plaže je bil enako zmeden: "Ali bodo policisti na preži? Enostavno ne razumem." Oblasti so sicer pojasnile, da ne bi ugotavljale, ali je oseba urinirala v morju, ampak bi kaznovale tiste, ki bi urinirali s kopnega v morje ali pa po pesku, kar je nehigienično. Naposled pa so, kot poroča Guardian, ta ukrep zaradi pritiska, burnih odzivov in posmehovanja zavrnili.