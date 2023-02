V Mariboru zaključena večmesečna preiskava glede nezakonitih migracij

Zaključena je več mesecev trajajoča preiskava s področja nezakonitih migracij, v kateri je sodelovalo 125 kriminalistov Sektorja kriminalistične policije in policistov PU Maribor s pomočjo policistov iz PU Ljubljana, Celje in Novo mesto. V preiskavi so sodelovali tudi varnostni organi Avstrije, Madžarske in Italije, vse skupaj sta koordinirala Uprava kriminalistične policije na GPU in Europol.