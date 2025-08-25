Izginil na jahti: Truplo znanega turškega podjetnika našli v morju

Net.hr poroča, da so truplo odkrili na globini 68 metrov v bližini kraja, kjer so že prej našli razbitine njegove jahte Graywolf. V obsežni iskalni akciji je sodelovala tudi obalna straža.
Halit Yukay je izginil 5. avgusta, ko je iz turškega mesta Yalova odplul proti grškemu otoku Mikonos. Nekaj dni pozneje so ob otoku Prokonnisos v Marmarskem morju našli njegovo jahto. Ta je bila poškodovana in delno potopljena. Preiskava nakazuje, da je prišlo do trčenja s tovorno ladjo Arel7, katere kapitana so aretirali 10. avgusta.
Iskanje se je začelo, ko se Yukay ni odzival na klice družine. V torek pa je trgovska ladja v morju opazila razbitine in naplavine, ki so pripeljale do lokacije nesreče, piše Net.hr.
Halit Yukay je bil v jahtni industriji dobro poznano ime. Leta 2011 je ustanovil podjetje Mazu Yachts, ki je zaslovelo s proizvodnjo jadrnic in ekonomskih čolnov za lov. Sčasoma si je zgradil svojo nišo v sektorju polprilagojenih jaht in prejel številna priznanja in nagrade.
"Vedno se ga bomo spominjali po njegovi ljubezni do morja, viziji in prijateljstvu," so ob smrti zapisali v ladjedelnici Mengi Yay ter izrekli sožalje njegovi družini in prijateljem.
