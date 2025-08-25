Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Izginil na jahti: Truplo znanega turškega podjetnika našli v morju

Yalova, 25. 08. 2025 17.39 | Posodobljeno pred 24 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
L.M.
Komentarji
1

Po skoraj treh tednih iskanja so v Marmarskem morju našli truplo, za katero verjamejo. To naj bi pripadalo Halitu Yukayu, znanemu podjetniku in soustanovitelju ladjedelniškega podjetja Mazu Yachts. Yukay je izginil pred 19 dnevi. Njegova jahta naj bi trčila s tovorno ladjo.

Net.hr poroča, da so truplo odkrili na globini 68 metrov v bližini kraja, kjer so že prej našli razbitine njegove jahte Graywolf. V obsežni iskalni akciji je sodelovala tudi obalna straža.

Halit Yukay je izginil 5. avgusta, ko je iz turškega mesta Yalova odplul proti grškemu otoku Mikonos. Nekaj dni pozneje so ob otoku Prokonnisos v Marmarskem morju našli njegovo jahto. Ta je bila poškodovana in delno potopljena. Preiskava nakazuje, da je prišlo do trčenja s tovorno ladjo Arel7, katere kapitana so aretirali 10. avgusta.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Iskanje se je začelo, ko se Yukay ni odzival na klice družine. V torek pa je trgovska ladja v morju opazila razbitine in naplavine, ki so pripeljale do lokacije nesreče, piše Net.hr

Halit Yukay je bil v jahtni industriji dobro poznano ime. Leta 2011 je ustanovil podjetje Mazu Yachts, ki je zaslovelo s proizvodnjo jadrnic in ekonomskih čolnov za lov. Sčasoma si je zgradil svojo nišo v sektorju polprilagojenih jaht in prejel številna priznanja in nagrade.

"Vedno se ga bomo spominjali po njegovi ljubezni do morja, viziji in prijateljstvu," so ob smrti zapisali v ladjedelnici Mengi Yay ter izrekli sožalje njegovi družini in prijateljem.

Halit Yukay Marmarsko morje Mazu Yachts trčenje ladja
Naslednji članek

Oderuški taksist: 643 evrov za nekaj kilometrov dolgo vožnjo

SORODNI ČLANKI

Kdo je kriv za trk filipinske in kitajske ladje?

Zrušitev mostu v Baltimoru: v potopljenem tovornjaku našli dve trupli

Po trčenju ladij v Severnem morju pogrešani mornarji verjetno mrtvi

Zaradi trčenja ladij južno od Švedske pridržali dve osebi

Trčenje 275-metrske ladje in turistične ladjice v Benetkah: najmanj štirje ranjeni

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bohinj je zakon
25. 08. 2025 18.31
Škoda. Mlad in ustvarjalen. Ta bi še veliko dosegel.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1137