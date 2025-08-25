Izginil na jahti: Truplo znanega turškega podjetnika našli v morju

Halit Yukay je izginil 5. avgusta, ko je iz turškega mesta Yalova odplul proti grškemu otoku Mikonos. Nekaj dni pozneje so ob otoku Prokonnisos v Marmarskem morju našli njegovo jahto. Ta je bila poškodovana in delno potopljena. Preiskava nakazuje, da je prišlo do trčenja s tovorno ladjo Arel7, katere kapitana so aretirali 10. avgusta.

Net.hr poroča, da so truplo odkrili na globini 68 metrov v bližini kraja, kjer so že prej našli razbitine njegove jahte Graywolf. V obsežni iskalni akciji je sodelovala tudi obalna straža.

Iskanje se je začelo, ko se Yukay ni odzival na klice družine. V torek pa je trgovska ladja v morju opazila razbitine in naplavine, ki so pripeljale do lokacije nesreče, piše Net.hr.

Halit Yukay je bil v jahtni industriji dobro poznano ime. Leta 2011 je ustanovil podjetje Mazu Yachts, ki je zaslovelo s proizvodnjo jadrnic in ekonomskih čolnov za lov. Sčasoma si je zgradil svojo nišo v sektorju polprilagojenih jaht in prejel številna priznanja in nagrade.

"Vedno se ga bomo spominjali po njegovi ljubezni do morja, viziji in prijateljstvu," so ob smrti zapisali v ladjedelnici Mengi Yay ter izrekli sožalje njegovi družini in prijateljem.