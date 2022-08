V marmorju našli skoraj dve toni kristalnega metamfetamina

Policija je v ladijskih zabojnikih v sydneyjskem pristanišču našla 1800 kg snovi, ki jo lokalno imenujejo led. Rekordni ulov je bil skrit v marmorju in je na ulici vreden več kot 1,1 milijarde evrov. Zaradi domnevne vloge pri uvozu drog z Bližnjega vzhoda so obtožili tri moške. Oblasti pravijo, da so moški del širše združbe z mednarodnimi povezavami.

Policija Novega Južnega Walesa je dejala, da je skupina "sofisticirana", vendar vseeno niso mogli verjeti njihovi "drznosti" pri poskusu uvoza tako velikih količin mamil. "Te številke so osupljive," je dejal glavni detektiv John Watson. "Zaseg je največji v zgodovini Avstralije."

Avstralija je v primežu, čemur oblasti pravijo "ledene epidemije". Pravijo, da droga spodbuja nasilne zločine, zasvojenost in težave z duševnim zdravjem, zlasti v regionalnih skupnostih. Država ima najvišjo prijavljeno uporabo metamfetamina na prebivalca na svetu, saj je približno šest odstotkov Avstralcev – 1,2 milijona ljudi – uživalo drogo.

V nepovezani preiskavi v začetku tega meseca je policija v istem sydneyjskem pristanišču zasegla več kot 150 kg metamfetamina, ki so ga odkrili v starodobnem bentleyju. Po namigu so mejni uradniki luksuzni avtomobil, ki je prispel iz Kanade, rentgensko pregledali in odkrili "anomalije". Policija je nato našla mamila, skrita za žarometi, in na koncu odkrila skupno 161 kg metamfetamina in 30 kg kokaina. Aretirali so tri moške.