V Maroku v nesreči avtobusa umrlo 23 ljudi

Avtobus je potoval med Casablanco in podeželsko regijo Ait Atab v bližini mesta Beni Melal ob vznožju gorovja Visoki Atlas. Prevrnil se je na avtocestnem ovinku v provinci Khouribga, so sporočile lokalne oblasti, ki so sprva navedle 15 smrtnih žrtev, število pa se je kasneje zvišalo na 23.

V Maroku in drugih severnoafriških državah so prometne nesreče s smrtnim izidom razmeroma pogoste. Po podatkih Nacionalne agencije za varnost v cestnem prometu na maroških cestah vsako leto zabeležijo 3500 smrtnih žrtev in 12.000 poškodovanih, v povprečju pa na dan umre 10 ljudi.