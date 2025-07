V mednarodni akciji prijeli 158 tihotapcev ljudi in rešili 1194 žrtev

Kar 43 držav, med njimi Slovenija, je sodelovalo v mednarodni akciji, uperjeni proti trgovini z ljudmi. Ta je razkrila številne pretresljive zgodbe. 15-letno Madžarko je družina silila v prostitucijo, mladoletnico iz BiH so želeli prodati v zakon, sestri in njuna teta iz Kolumbije so bile prepričane, da so dobile delo čistilke, a so morale prodajati svoje telo, v Grčiji in Črni gori so za prosjačenje izkoriščali lastne otroke, nekatere stare komaj dve ali tri leta. Odkrili so tudi romunsko družinsko organizirano kriminalno združbo.

V prvih dneh junija se je odvila velika mednarodna preiskovalna akcija, imenovana Globalna veriga. Končala se je z aretacijo 158 osumljencev za trgovino z ljudmi in rešitvijo 1194 potencialnih žrtev. Poleg tega so identificirali še dodatnih 205 osumljencev, so sporočili z Europola. Preiskava, ki so jo koordinirali avstrijski in romunski organi pregona, se je odredotočala na trgovino z ljudmi z namenom spolnega izkoriščanja ter siljenja v kriminal in beračenje, posebno pozornost so namenili mladoletnim žrtvam. "Cilj je bil odkriti in onemogočiti pomembne akterje in organizirane kriminalne združbe, odgovorne za večino primerov trgovine z ljudmi, ter zaščititi žrtve, zaseči premoženje, pridobljeno s kaznivimi dejanji, in sprožiti nadaljnje preiskave," so povzeli pri Europolu. Sodelovalo je kar 43 držav, tudi Slovenija. Prevladovale so evropske, poleg njih so bile v mednarodno akcijo vključene še Brazilija, Kolumbija, Nigerija, Tajska in Vietnam. Pomoč so nudili Europol, Interpol in Frontex.

Preiskava trgovine z ljudmi na Tajskem FOTO: Europol icon-expand

Številke so zgovorne. Vključenih je bilo 15.000 policistov, kriminalistov, mejnih uradnikov, inšpektorjev za delo in uslužbencev davčnih uprav. Potencialne žrtve so odkrili v 64 državah, največ v Romuniji, Ukrajini, Kolumbiji, na Kitajskem in na Madžarskem. Številne so pretihotapili ne le preko meja, ampak tudi na druge celine. Velika večina žrtev spolnega izkoriščanja je odraslih žensk, medtem ko otroke najpogosteje silijo v prosjačenje in žeparstvo. V številnih primerih žrtve izkoriščajo kar člani družine, zato jih je še toliko težje zaščititi, še piše Europol.

Izkoriščali lastne otroke, nekateri stari le dve ali tri leta

Policijska akcija na Madžarskem, sodelovala je tudi nemška policija FOTO: Europol icon-expand

V Grčiji in Črni gori so organi pregona aretirali več posameznikov in identificirali druge, ki so izkoriščali desetine lastnih otrok ali bližnjih sorodnikov za beračenje. Številne žrtve so stare le dve ali tri leta, druge pa so komaj najstniške starosti. Na Madžarskem so policijo obvestili, da lastna družina sili 15-letno madžarsko dekle v prostitucijo. Z najstnico so opravili izčrpen razgovor in potrdila jim je, da je to edini vir dohodka družine. V Bosni in Hercegovini so preiskovali primer, ko so starši mladoletno hčer silili v zakon. Policija je obvestilo o tem dobila na dan, ko naj bi potekala zaročna slovesnost. Po pogovoru z žrtvijo je postalo jasno, da je bila v to prisiljena, razlog naj bi bil denar. Deklico so namestili v varno hišo. Romunska policijapa je opravila hišne preiskave in aretirala devet oseb zaradi trgovine z osmimi otroki, starimi od sedem do 15 let, z namenom prisilnega beračenja.

Romunska družinska kriminalna združba silila v prostitucijo

Avstrijski organi pregona so aretirali sedem osumljenih trgovcev z ljudmi, enega madžarskega in šest romunskih državljanov, ter identificirali in zaščitili osem žensk, njihovih žrtev. Ob tem so identificirali romunsko družino, ki se ukvarja s trgovino z ljudmi z namenom spolnega izkoriščanja in prisilnega kriminala in je dejavna v več državah članicah EU. Žrtve so običajno rekrutirali z "metodo ljubimca" in jih nato prisilili v prostitucijo. Poleg tega so bile prisiljene goljufati stranke in jih s prevaro prisiliti, da jim izročijo velike vsote denarja. V drugih primerih so morale krasti strankam ali pa jih zvabiti v oddaljene kraje, da so jih trgovci z ljudmi lahko oropali.

Preiskava trgovine z ljudmi v Ukrajini FOTO: Europol icon-expand

Ukrajinski organi pregona so pod krinko izvedli operacijo, s katero so razkrili kriminalno shemo za novačenje in prevoz žensk v Berlin za namene spolnega izkoriščanja. Aretirali so Ukrajinko, preiskava njenih elektronskih naprav pa je razkrila dokaze o spletnih profilih, ki so oglaševali spolne storitve v Nemčiji.

Prostitucija pod krinko masažnega salona

V Italiji je policija izvedla racijo v več masažnih salonih, za katere se sumi, da so povezani s spolnim izkoriščanjem. Odkrili so 75 potencialnih žrtev iz Romunije, Kitajske in Kolumbije ter zasegli droge in strelno orožje, pa tudi več stanovanj, ki so jih uporabljali za prisilno prostitucijo. Enega osumljenca so prijeli.

Policijska akcija v Braziliji FOTO: Europol icon-expand

V Albaniji so rešili tri kitajske žrtve spolnega izkoriščanja, ki jih je v Dubaju rekrutirala kitajska organizacija za trgovino z ljudmi. Prepeljali so jih v Albanijo, kjer so morale nuditi spolne storitve v masažnem salonu. Aretirali so enega osumljenca, drugega še iščejo. Malteška policija je aretirala osumljenega trgovca z ljudmi in rešila tri žrtve. Dvema sestrama in njuni teti iz Kolumbije je ponudil delo čistilk, ko so prišle na Malto, pa jim je odvzel potne liste in jih prisilil v prostitucijo. Dokumentov jim ni želel vrniti, v zameno je zahteval visoke vsote denarja. V BiH so odkrili devet Kitajk in štiri Brazilke, ki so bile žrtve spolnega izkoriščanja. V priporu so se znašli dva bosanska in en kitajski državljan. Zvezna policija v Braziliji pa je razbila mrežo trgovcev z ljudmi, ki je žrtve novačila pod lažnimi obljubami o zaposlitvi, nato pa jih prepeljala v Mjanmar z namenom spolnega izkoriščanja. Tajska policija pa je razbila kriminalno mrežo, ki se je ukvarjala s prostitucijo in izkoriščala tudi mladoletnice. Delovala je prek znane platforme družbenih medijev.

Zasegli gotovino, mamila, orožje in celo nepremičnine

Za kako veliko akcijo je šlo, priča podatek, da je moralo 15.000 sodelujočih v enem tednu preveriti 924.392 oseb, 842.281 dokumentov, 181.954 vozil in 20.783 lokacij, so sporočili z Europola. Zasegli so 277.669 evrov gotovine, tono kanabisa, 899 enot drugih mamil, 30 kosov strelnega orožja, dele eksplozivnih naprav, ponarejene dokumente in celo pet nepremičnin.