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V mednarodni akciji proti otroški pornografiji aretirali 28 ljudi

Oslo, 08. 07. 2026 14.22 pred 17 minutami 1 min branja 0

Avtor:
STA N.V.
Norveška policija

Norveška policija je sporočila, da so v začetku junija v mednarodni operaciji, usmerjeni proti kupcem gradiva z otroško pornografijo in spolno zlorabo otrok, v sedmih evropskih državah aretirala 28 ljudi. Osumljence so izsledili zaradi njihovega plačila s kriptovalutami za dostop do forumov na temnem spletu.

Po navedbah norveške nacionalne službe za preiskovanje kriminala (Kripos) so moški za plačilo dostopa do več forumov z omenjeno vsebino na temnem spletu uporabljali kriptovaluto Monero, kar je omogočilo njihovo identifikacijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Operacijo so v začetku junija izvedli v sodelovanju s šestimi državami in ob podpori Evropskega policijskega urada (Europol). V okviru te so aretirali moške, stare med 22 in 54 let, na Norveškem, Švedskem, Poljskem in Češkem ter v Švici in Nemčiji.

Poslopje Europola v Haagu
Poslopje Europola v Haagu
FOTO: AP

Kripos, ki je metodo za sledenje uporabi kriptovalute razvil lani, je ob tem sporočil, da pričakuje nadaljnje aretacije, morda tudi v drugih državah, in opozoril, da je osumljencev veliko.

Europol je v ločeni izjavi sporočil, da je eden od aretiranih obsežno uporabljal umetno inteligenco za "ustvarjanje nezakonitih vsebin", medtem ko so bile nekatere žrtve članice ožje družine osumljencev.

V operaciji so zasegli tudi več kot 460 predmetov, vključno z elektronskimi napravami, kriptodenarnicami, drogami in veliko količino dopinških sredstev, je dodal Europol.

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