V mednarodni akciji proti otroški pornografiji aretirali 28 ljudi

Po navedbah norveške nacionalne službe za preiskovanje kriminala (Kripos) so moški za plačilo dostopa do več forumov z omenjeno vsebino na temnem spletu uporabljali kriptovaluto Monero, kar je omogočilo njihovo identifikacijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Operacijo so v začetku junija izvedli v sodelovanju s šestimi državami in ob podpori Evropskega policijskega urada (Europol). V okviru te so aretirali moške, stare med 22 in 54 let, na Norveškem, Švedskem, Poljskem in Češkem ter v Švici in Nemčiji.
Kripos, ki je metodo za sledenje uporabi kriptovalute razvil lani, je ob tem sporočil, da pričakuje nadaljnje aretacije, morda tudi v drugih državah, in opozoril, da je osumljencev veliko.
Europol je v ločeni izjavi sporočil, da je eden od aretiranih obsežno uporabljal umetno inteligenco za "ustvarjanje nezakonitih vsebin", medtem ko so bile nekatere žrtve članice ožje družine osumljencev.
V operaciji so zasegli tudi več kot 460 predmetov, vključno z elektronskimi napravami, kriptodenarnicami, drogami in veliko količino dopinških sredstev, je dodal Europol.
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