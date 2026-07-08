V mednarodni akciji proti otroški pornografiji aretirali 28 ljudi

Po navedbah norveške nacionalne službe za preiskovanje kriminala (Kripos) so moški za plačilo dostopa do več forumov z omenjeno vsebino na temnem spletu uporabljali kriptovaluto Monero, kar je omogočilo njihovo identifikacijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Operacijo so v začetku junija izvedli v sodelovanju s šestimi državami in ob podpori Evropskega policijskega urada (Europol). V okviru te so aretirali moške, stare med 22 in 54 let, na Norveškem, Švedskem, Poljskem in Češkem ter v Švici in Nemčiji.