V mednarodni akciji razbili šifrirano aplikacijo Ghost

Aplikacija je delovala samo na predelanih pametnih telefonih, ki so se prodajali za približno 1600 dolarjev oz. nekaj več kot 1400 evrov. Cena je vključevala šestmesečno naročnino na aplikacijo in tehnično podporo, je sporočila avstralska policija.

Organi pregona so v Italiji, Kanadi, Avstraliji, na Irskem in Švedskem skupno pridržali 51 osumljencev, med katerimi je tudi domnevni razvijalec aplikacije, 32-letni Jay Je Yoon Jung iz Avstralije, ki naj bi pred devetimi leti ustvaril aplikacijo Ghost. Obtožili so ga petih kaznivih dejanj, med drugim podpore kriminalni združbi, za kar mu grozi zaporna kazen do treh let.

Razvijalca aplikacije je izsledila francoska policija, ki se je v preiskavi povezala z avstralskimi kolegi. Čeprav je razvijalec aplikacijo redno posodabljal, je avstralski policiji leta 2022 uspelo pridobiti dostop do šifriranih komunikacij.

Organi pregona so nato dve leti spremljali uporabo aplikacije in pri tem preprečili številna kriminalna dejanja in zločine. Po oceni Europola je aplikacijo uporabljalo nekaj tisoč ljudi, ki so si dnevno izmenjali približno tisoč sporočil. Samo v Avstraliji je bila nameščena na 376 telefonov.

Z Europola so po uspešni mednarodni akciji sporočili, da se zavzemajo za uravnotežen pristop, ki spoštuje pravico do zasebnosti in zakonodajo. Zasebna podjetja morajo zagotoviti, da njihove platforme niso zatočišča za kriminalce. Hkrati morajo zagotoviti mehanizme za zakonit dostop do podatkov pod sodnim nadzorom in ob spoštovanju temeljnih pravic, so dodali.

Prek aplikacije Ghost so potekale komunikacije o nedovoljeni trgovini z drogami, pranju denarja, umorih in nasilju. Izvršna direktorica Europola Catherine De Bolle je povedala še, da je policija razbila avstralski laboratorij za proizvodnjo drog ter po vsem svetu zasegla orožje, droge in več kot milijon evrov gotovine.