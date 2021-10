V mednarodni operaciji proti temnemu spletu aretirali 150 ljudi

"Operacijo DarkHunTOR je sestavljala vrsta ločenih, a komplementarnih akcij v Avstraliji, Bolgariji, Franciji, Nemčiji, Italiji, Švici, Združenem kraljestvu, ZDA in na Nizozemskem," so pojasnili na Europolu, ki je skupaj z evropskim uradom za pravosodno sodelovanje Eurojustom usklajeval operacijo.

Aretirali so 150 ljudi, vpletenih v prodajo ali kupovanje nezakonitih dobrin na spletu. Od tega 65 v ZDA, 47 v Nemčiji, 24 v Veliki Britaniji, v Italiji in na Nizozemskem pa so aretirali po štiri ljudi. Številni med aretiranimi so bili obravnavani kot pomembne tarče.

Organi pregona so v operaciji zasegli 26,7 milijona evrov v gotovini in virtualnih valutah, 45 kosov strelnega orožja in 234 kilogramov drog.