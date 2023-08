Europol uničil programsko opremo, ki je okužila 700.000 računalnikov

Europol in Eurojust sta podprla obsežno mednarodno operacijo, s katero so naredili konec programski opremi Qakbot, ki so jo kriminalci uporabljali predvsem za izsiljevanje, goljufije in druga kibernetska kazniva dejanja. V operaciji so sodelovale številne države, med njimi pravosodni organi iz Francije, Nemčije, Latvije, Nizozemske, Romunije, Združenega kraljestva in ZDA, so navedli v Europolu.

Kriminalci, ki so opremo poslali z lažno elektronsko pošto, so nato namestili dodatno izsiljevalsko programsko opremo, ukradli občutljive podatke ali zbrali podatke o žrtvah, da bi omogočili finančne goljufije in kazniva dejanja, kot so prevare s tehnično podporo. Ko so bili računalniki okuženi, so postali del botneta – omrežja računalnikov, okuženih z zlonamerno programsko opremo in pod nadzorom enega samega napadalca.

Več kot 700.000 okuženih računalnikov po vsem svetu

Številne skupine, ki so uporabljale izsiljevalsko programsko opremo Qakbot, so izvedle veliko število napadov z izsiljevalsko programsko opremo na kritično infrastrukturo in podjetja. Mednarodna preiskava kaže, da so skrbniki botnetov v zameno za dostop, med oktobrom 2021 in aprilom 2023 prejeli honorarje v višini skoraj 54 milijonov evrov v obliki odkupnin, ki so jih plačale žrtve.

Z zakonitim pregledom zasežene infrastrukture je bilo ugotovljeno, da je programska oprema okužila več kot 700.000 računalnikov po vsem svetu. Organi pregona so odkrili strežnike, okužene s programom Qakbot, v skoraj 30 državah v Evropi, Južni in Severni Ameriki, Aziji in Afriki, kar je omogočilo delovanje programske opreme na svetovni ravni.