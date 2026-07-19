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V Medulinu napadli dva Slovenca, 23-letnik huje poškodovan

Medulin, 19. 07. 2026 21.41 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
N.V.
Hrvaška policija

Na plaži ob gostinskem lokalu v Medulinu je bil napaden 23-letni slovenski državljan. Po navedbah policije ga je fizično napadel znanec, s katerim naj bi imel nerazrešene spore. Mladenič je utrpel hujše telesne poškodbe.

Okoli 4. ure je skupina moških napadla dve osebi, 23-letnika in 26-letnika. Slednji je bil huje poškodovan, sprva je bil sprejet v bolnišnico v Pulju, kasneje pa so ga odpustili iz zdravniške oskrbe, poroča Glas Istre.

Hrvaška policija
Hrvaška policija
FOTO: Shutterstock

Neuradno smo izvedeli, da gre 26-letnik na nadaljnji pregled v UKC Ljubljana na oddelek za maksilofacialno kirurgijo, kjer bo tudi znano, ali bo potrebna operacija na obrazu zaradi več zlomov, med drugim ličnice, kosti pod očesom, nosu in čeljusti.

Policisti dogodek še preiskujejo.

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