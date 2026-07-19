V Medulinu napadli dva Slovenca, 23-letnik huje poškodovan

Okoli 4. ure je skupina moških napadla dve osebi, 23-letnika in 26-letnika. Slednji je bil huje poškodovan, sprva je bil sprejet v bolnišnico v Pulju, kasneje pa so ga odpustili iz zdravniške oskrbe, poroča Glas Istre.
Neuradno smo izvedeli, da gre 26-letnik na nadaljnji pregled v UKC Ljubljana na oddelek za maksilofacialno kirurgijo, kjer bo tudi znano, ali bo potrebna operacija na obrazu zaradi več zlomov, med drugim ličnice, kosti pod očesom, nosu in čeljusti.
Policisti dogodek še preiskujejo.