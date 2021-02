V Mehiki aretirali 12 policistov zaradi vpletenosti v poboj 19 oseb

Mehiški mediji poročajo, da so žrtve večinoma migranti iz Gvatemale, tožilstvo zaenkrat potrjuje le, da so med žrtvami Gvatemalci, a so do zdaj identificirali le štiri osebe. Med njimi pa tudi mehiški tihotapec migrantov.

V severovzhodni zvezni državi Tamaulipas so 23. januarja v dveh avtomobilih odkrili zoglenela trupla 19 ljudi. Žrtve so bile najprej ustreljene, njihova trupla pa so nato zažgali. Pokol se je zgodil v bližini mehiško-ameriške meje, na območju, ki ga pogosto uporabljajo za nelegalen prehod čez mejo.

Tožilec Irving Barrios je v izjavi za medije dejal, da je bilo v pokol vpletenih vsaj 12 policistov. Obtoženi so umorov, zlorabe položaja in navajanja neresničnih izjav. Preiskujejo pa tudi, ali so bili v pokol vpleteni še drugi policisti in morebiti tudi kriminalne združbe, ki migrante iz srednje Amerike tihotapijo v ZDA in se med seboj bojujejo za nadzor na tem območju.

Mehiko že vse od leta 2006, ko so oblasti razglasile vojno proti drogam, pretresa krvavo nasilje. V državi s skoraj 130 milijoni prebivalcev se trenutno zgodi skoraj 100 umorov na dan.

Za prelivanje krvi so v glavnem odgovorni karteli in tolpe, ki se ukvarjajo s tihotapljenjem droge v ZDA, pa tudi z ugrabitvami in izsiljevanjem. Kriminalci so nemalokrat povezani tudi z varnostnimi silami. Predsednik Andres Manuel Lopez Obrador sicer obljublja, da bo zaustavil umore, za katere so odgovorne varnostne sile, a je bil pri tem za zdaj neuspešen.