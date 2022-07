V Mehiki aretirali narko kralja, med operacijo umrlo 14 marincev

Zaradi svoje vloge pri umoru je Caro Quintero za zapahi preživel 28 let, nato pa so ga leta 2013 izpustili zaradi "tehničnih razlogov". Mehiško vrhovno sodišče je pozneje razveljavilo odločitev, da mu zaporne kazni ni več treba služiti. Po navedbah FBI se je ubežnik nato vrnil v posel trgovine z drogami in postal višji vodja kartela Sinaloa.

Oblasti sicer ne vedo, koliko točno je Caro Quintero star, vendar sklepajo, da ima okoli 60 let. Ameriške oblasti so ga iskale zaradi domnevne ugrabitve in zarote za umor posebnega agenta Urada za boj proti drogam (DEA) Enriqueja Camarena Salazarja leta 1985.

ZDA bodo zahtevale takojšnjo izročitev Cara Quintera

Ameriški državni tožilec Merrick Garland je v petek dejal, da bodo Združene države zahtevale takojšnjo izročitev Cara Quintera, da bi mu lahko sodili "v prav tem pravosodnem sistemu (DEA), pri obrambi katerega je posebni agent tudi umrl." Kdor koli je ugrabil, mučil in umoril člana ameriških organov pregona, se ne more skriti, je dejal Garland.

Leta 2018 so ameriške oblasti za informacije, ki bi lahko privedle do aretacije Cara Quintera, razpisale nagrado v višini 20 milijonov dolarjev (malo manj kot 20 milijonov evrov).

Agenti DEA s sedežem v Mehiki so, da bi locirali in aretirali Quintera, sodelovali z mehiškimi oblastmi, je povedala predstavnica DEA Anne Milgram. "Več kot 30 let so moški in ženske DEA neutrudno delali, da bi Cara Quintera privedli pred sodišče," je dejala Milgramova. "Ta aretacija je rezultat dolgih let vaše krvi, znoja in solz. Brez vašega dela se Caro Quintero ne bi soočil z roko pravice," je sporočila agentom.