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V Mehiki bodo omejili prodajo alkohola med nogometnim SP

Ciudad de Mexico, 20. 06. 2026 10.55 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Alkohol

Oblasti bodo v glavnem mestu Mehike, Ciudad de Mexicu, omejile prodajo alkoholnih pijač med svetovnim prvenstvom v nogometu, ki ga ta država gosti skupaj z ZDA in Kanado. Mestne oblasti so v petek sprejele vrsto omejitev pri prodaji alkohola na javnih mestih.

Lokalne oblasti so se zganile, potem ko je skoraj 700.000 ljudi v središču mesta proslavilo napredovanje reprezentance v izločilne boje prvenstva. Proslavljanje pa se je na trenutke izmaknilo nadzoru.

V državi, kjer je nogomet šport številka 1, so se po zmagi proti Južni Koreji na ulice zgrnile množice in začele rajati. Kljub dežju so navijači plesali, mahali z zastavami, peli in trobili z vuvuzelami.

Naslednje jutro je bila avenija Reforma, ena glavnih mestnih prometnic, polna smeti, komunalni delavci pa so okoli zgodovinskega središča pobrali skoraj 40 ton smeti.

Sekretar mestne vlade Cesar Cravioto je na novinarski konferenci povedal, da je mesto odgovorno za varnost vseh navijačev in obiskovalcev turnirja, zato ne želi, da bi se ponovilo podobno proslavljanje. Zato bodo ukrepali preventivno. Ukrepi vključujejo tudi strožji nadzor nad nezakonito prodajo alkohola na ulicah.

Poleg tega bi lahko trgovinam prepovedali prodajo alkohola v urah pred tekmo, restavracijam in barom pa bodo naročili, naj svojim gostom preprečijo vnos alkoholnih pijač na ulice.

Mesto načrtuje namestitev dodatnih sedmih velikih zaslonov za ogled tekem, hkrati pa bodo na ulice napotili še več policistov, ki bodo skrbeli za varnost in ukrepali tudi proti uličnim prodajalcem piva.

"Želimo, da se navijači zabavajo, vendar brez pretiranega uživanja alkohola," je dejal Cravioto.

Rajanje in pijančevanje na ulicah je zajelo tudi Boston v ZDA. Iz tega mesta prihajajo dramatična sporočila, da je v več barih v središču mesta zmanjkalo točenega piva.

Mesto in tamkajšnje gostinske obrate in lokale so preplavili žejni škotski navijači, ki so izpraznili vse zaloge točenega piva. Navijači, znani kot Tartan Army, oblečeni v značilne kilte s karirastimi vzorci, se niso zadrževali pri praznovanju Škotske nad Haitijem v prvem krogu turnirja.

Šlo je za prvo zmago škotskih nogometašev na svetovnih prvenstvih po letu 1990 in prvo na velikih tekmovanjih po letu 1996 in evropskem prvenstvu v Angliji.

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