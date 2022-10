V Mehiki eksplodirala cisterna z gorivom, evakuirali več kot 800 ljudi

V Mehiki je izbruhnil ogromen požar, ki je nastal zaradi eksplozije cisterne z gorivom. Nesreča se je zgodila ob trku tovornjaka s cisterno v nadvoz ob železniški progi. Plameni so zajeli več okoliških domov, iz kraja nesreče se je vil gost črn dim. Smrtnih žrtev ni, so pa oblasti zaradi slabe kakovosti zraka evakuirale od 800 do 1000 ljudi.

V mehiškem mestu Aguascalientes se je v četrtek popoldan zgodila huda nesreča. Tovornjak je med prevozom cisterne z gorivom trčil v nadvoz ob železniški probi, ob tem pa so nastale iskre, ki so povzročile močno eksplozijo in zanetile ogenj. Požar se je razširil na bližnjo stanovanjsko sosesko. Po družbenih omrežjih so zaokrožili tudi videoposnetki nesreče. Iz njih je razvidno, da je bil ravno v času eksplozije na bližnjih tirnicah vlak. Ogenj je zajel tudi več okoliških vozil. Zaradi gostega dima in požara oblasti evakuirale več kot 800 ljudi. Poveljnik mestnih gasilcev Miguel Murillo je dejal, da se število evakuiranih oseb giblje med 800 in tisoč. Poveljnik je še dodal, da so gasilci iz gorečih hiš rešili vsaj 12 ljudi. V obsežni nesreči huje poškodovanih ni bilo, je pa ena oseba zaradi vdihavanja dima utrpela lažje posledice. Voznika tovornjaka so zaradi povzročitve nesreče iz malomarnosti aretirali.