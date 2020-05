V Mehiki na gradbišču letališča našli ostanke 60 mamutov

Nacionalni inštitut za antropologijo in zgodovino je oktobra začel kopati na treh večjih in plitvih območjih v bližini gradbišča novega letališča. V približno pol leta so arheologi odkrili ostanke 60 mamutov. Arheolog Pedro Sanchez Navaje ob tem za medije dejal, da so na mesec odkrili do 10 okostij mamutov, izkopavanja pa se še niso končala in bodo trajala vse do leta 2022, ko je predviden zaključek gradnje letališča. Mehiški arheologi ob tem opozarjajo, da je ostankov mamutov skorajda preveč, da bi jih vse izkopali. "Na stotine jih je," je povedal Sanchez Nava.

Gradbišče, kjer so odkrili ostanke, je le nekaj kilometrov oddaljeno od t.i. mamutskih jam, ki so jih našli lani. Pred približno 15.000 leti je človek tam izkopal dve jami, ki so služile kot past za mamute. V globino so merile šest metrov, kar je mamutov onemogočilo pobeg. Obe odkritji ostankov sicer po mnenju arheologov razkrivata, kako privlačno je bilo to območje - nekoč plitvo jezero, za mamute. Plitvega jezera Xaltocan danes ni več, je pa v času obstoja mamutov slednje pritegnil zaradi velike količine trave. Te ogromne živali so namreč na dan pojedle tudi do 150 kilogramov trave. "Za mamute je bil to raj," je dejal Sanchez Nava.