V Mehiki našli obsojenega Američana, ki je bil na begu 32 let

63-letni Greg Lawson je pobegnil iz ameriške Louisiane, tik preden ga je porota spoznala za krivega poskusa umora leta 1991. Maja istega leta je nato FBI sprožil iskalno akcijo, ki pa je bila neuspešna vse do 19. septembra letos, ko so ga končno ujeli.

FBI New Orleans je na družbenem omrežju X delil videoposnetek prihoda Lawsona v ZDA. Čeprav bo moral mehiške plaže zdaj zamenjati za rešetke, je bil Lawson vidno dobre volje. Ko so ga vklenili, se je nasmehnil in policiste vprašal: "Kako ste kaj?"