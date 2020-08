V Mehiki so se potniki avtobusa uprli ter pretepli in slekli napadalca

Po tem, ko sta v javno prevozno sredstvo na mehiški avtocesti vstopila dva nepridiprava in potnikom želela ukrasti telefone, so se ti uprli. Enega od roparjev so več kot tri minute močno mlatili, medtem pa iz njega iztrgali oblačila. "To je Mehika, nihče ne verjame v sodni sistem, če že kaj, so videi zgolj opozorilo. Grožnja vsem tistim, ki si bodo še upali krasti in napadati ljudi," pravi naš sogovornik Esteban iz Mexico Cityja.

Vse se je zgodilo v kombiju, ki je vozil po avtocesti na relaciji Mexico-Texcoco pri Asfaltadori. V kombi, ki v Mehiki deluje kot javno prevozno sredstvo, sta želela vstopiti dva nepridiprava, z namenom, da bi potnikom ukradla osebne predmete. Ko sta vstopila, sta potnikom ukazala, naj jima dajo svoje telefone. Ko je to opazil voznik, je speljal, med tem pa je eden od roparjev padel iz kombija. Pobegniti je želel tudi drugi, a ga je eden od potnikov pri tem tik pred avtomobilskimi vrati zadržal. V tem trenutku so tudi ostali potniki skočili na noge in hudodelca zvlekli v zadnji del prevoznega sredstva, kjer so ga začeli s vso silo brcati in pretepati. Napadalec v posnetku večkrat zavpije, da bo streljal, toda potniki, razburjeni zaradi velikega števila prijavljenih napadov, ki se godijo po vsej Mehiki, jezno odvrnejo "koga boš ustrelil," in ga še naprej udarjajo. Po nekaj minutah mlatenja so z njega strgali majico. Na tleh so ga pustili popolnoma golega Še en video je objavil voznik, ki je vozil za javnim prevoznim sredstvom. V njem je videti, kako potniki napadalca vržejo iz kombija. Eden od potnikov ga še enkrat brcne, drugi pa mu sleče hlače. Hudo pretepeni nepridiprav popolnoma gol obleži na tleh. Ne gre za izolirani primer V običajnem lokalu za hitro hrano v Mehiki je moški poskušal okrasti stranke. Najprej je prosil za stvari, nato pa vzel osebno lastnino enega od gostov "restavracije". Ta je počakal, da se je ropar obrnil, nato pa ga podrl po tleh. Kmalu so se mu pri pretepanju pridružili še mimoidoči iz ulice in poskrbeli, da je oškodovanec stvari dobil nazaj, nepridiprav pa obležal na tleh. "Po ulicah se govori, da bodo kmalu začeli z linčanjem lopovov, če se kriminalci ne umirijo. Kriminal v državi se povečuje, ljudje pa so tega siti,"pravi Esteban C. iz Mexico Cityja. "Od lokalnega 'razbojnika' sem slišal, da celo razmišljajo o tem, da bi organizirali ulične patrulje, ki bi pretepale roparje. To je sicer ilegalno, vendar zelo verjetno," dodaja naš sogovornik. Pravi, da bi videi sicer lahko delovali kot dokazno gradivo, ki bi obveljalo na sodišču in prave kriminalce spravilo za zapahe."Toda to je Mehika, nihče ne verjame v sodni sistem, če že kaj, so videi zgolj opozorilo. Grožnja vsem tistim, ki si bodo še upali krasti in napadati ljudi," zaključi.