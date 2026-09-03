V Mehiki ubili znanega glasbenika, nosečo ženo in njuno triletno hčer

Mehiko pretresa umor 38-letnega klaviaturista Jonathana Melendeza, člana priljubljene indie skupine Camilo Septimo. Njegovo truplo so v torek pozno zvečer našli v stanovanju v kraju Atizapán de Zaragoza na obrobju Ciudad de Mexica, poroča CNN.
Poleg njega so našli trupla njegove 35-letne žene, ki je bila v četrtem mesecu nosečnosti, triletne hčerkice in 21-letne varuške. Morilci so pokončali tudi družinskega psa.
Tri žrtve, tudi deklica, so bile ustreljene v glavo, eno pa so ustrelili od zadaj. Dve sta imeli zvezane roke, tačke so zvezali tudi psu, so sporočili iz urada mehiškega generalnega državnega tožilca. Oblasti domnevajo, da so bili ubiti v torek med 17.30 in 19.40.
Na kraju zločina so našli tudi šestletnega dečka, bil je nepoškodovan. Po poročanju mehiških medijev naj bi šlo za glasbenikovega sina. Preživel naj bi, ker se je skril pod posteljo.
Prijeli dva osumljenca
Že v sredo, dan po umorih, so preiskovalni organi prijeli dva osumljenca. "Preiskava je pokazala, da je bil eden od aretiranih poslovni partner ene od žrtev. Domnevno je prav zaradi zaupanja, ki ga je imel pri žrtvi, uspel vstopiti v njen dom," so sporočili s Sekretariata za varnost in zaščito državljanov ter objavili fotografijo osumljencev.
"Sodelovanje med oblastmi zvezne države Mehika in Ciudada de Mexico ter zvezno vlado Mehike je omogočilo, da so oba osumljenca izsledili in prijeli v manj kot 12 urah. Zaradi te izjemno hude oblike kaznivega dejanja so pristojne institucije ukrepale nemudoma in usklajeno. Oba domnevna storilca sta že v pridržanju in bosta predana pravosodnim organom," so še dodali.
V javnosti se je že pojavil posnetek, ki naj bi prikazoval, kako domnevni storilec čaka na dvigalo, s katerim se je odpeljal v stanovanje žrtev.
Odziv skupine
Na grozljiv zločin so se že odzvali člani Melendezove skupine. "Danes se mu poklanjamo ter praznujemo njegovo življenje, njegovo glasbo, njegovo svetlobo in vse, kar je delil z nami, ki smo imeli srečo, da smo ga poznali in bili del njegove življenjske poti," so zapisali v objavi na Instagramu in dodali, da se ga bodo spominjali z ljubeznijo in hvaležnostjo.
Camilo Septimo
Camilo Septimo je precej priljubljena skupina v okviru mehiške indie/alternativne rock in synth-pop scene. Na Spotifyju imajo trenutno okoli 1,4 milijona mesečnih poslušalcev, njihova najbolj priljubljena pesem Miénteme pa ima 146 milijonov prenosov. Železni repertoar njihovih koncertov je bila tudi Vicio, ki ima 90 milijonov predvajanj, No Confíes en Mí pa jih ima 69 milijonov.
Skupina je že razprodala Palačo športov v mehiški prestolnici, ki prejme okoli 20 tisoč obiskovalcev.