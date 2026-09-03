V Mehiki ubili znanega glasbenika, nosečo ženo in njuno triletno hčer

Mehiko pretresa umor 38-letnega klaviaturista Jonathana Melendeza, člana priljubljene indie skupine Camilo Septimo. Njegovo truplo so v torek pozno zvečer našli v stanovanju v kraju Atizapán de Zaragoza na obrobju Ciudad de Mexica, poroča CNN.

Poleg njega so našli trupla njegove 35-letne žene, ki je bila v četrtem mesecu nosečnosti, triletne hčerkice in 21-letne varuške. Morilci so pokončali tudi družinskega psa.

Tri žrtve, tudi deklica, so bile ustreljene v glavo, eno pa so ustrelili od zadaj. Dve sta imeli zvezane roke, tačke so zvezali tudi psu, so sporočili iz urada mehiškega generalnega državnega tožilca. Oblasti domnevajo, da so bili ubiti v torek med 17.30 in 19.40.

Na kraju zločina so našli tudi šestletnega dečka, bil je nepoškodovan. Po poročanju mehiških medijev naj bi šlo za glasbenikovega sina. Preživel naj bi, ker se je skril pod posteljo.