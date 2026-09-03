Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

V Mehiki ubili znanega glasbenika, nosečo ženo in njuno triletno hčer

Ciudad de Mexico, 03. 09. 2026 11.25 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
D.L.
Mehiška policija

Mehiko pretresa umor klaviaturista ene vidnejših skupin tamkajšnje alternativne glasbene scene, njegove žene, hčerke in varuške. Vsi so bili ustreljeni, storilci pa so zvezali in usmrtili tudi družinskega psa. Preiskava poteka, že dan po umorih pa so prijeli dva osumljenca. Eden od njiju je bil glasbenikov sodelavec.

Mehiko pretresa umor 38-letnega klaviaturista Jonathana Melendeza, člana priljubljene indie skupine Camilo Septimo. Njegovo truplo so v torek pozno zvečer našli v stanovanju v kraju Atizapán de Zaragoza na obrobju Ciudad de Mexica, poroča CNN.

Poleg njega so našli trupla njegove 35-letne žene, ki je bila v četrtem mesecu nosečnosti, triletne hčerkice in 21-letne varuške. Morilci so pokončali tudi družinskega psa.

Tri žrtve, tudi deklica, so bile ustreljene v glavo, eno pa so ustrelili od zadaj. Dve sta imeli zvezane roke, tačke so zvezali tudi psu, so sporočili iz urada mehiškega generalnega državnega tožilca. Oblasti domnevajo, da so bili ubiti v torek med 17.30 in 19.40.

Na kraju zločina so našli tudi šestletnega dečka, bil je nepoškodovan. Po poročanju mehiških medijev naj bi šlo za glasbenikovega sina. Preživel naj bi, ker se je skril pod posteljo.

Zločin se je zgodil v kraju Atizapán de Zaragoza.
Zločin se je zgodil v kraju Atizapán de Zaragoza.
FOTO: Shutterstock

Prijeli dva osumljenca

Že v sredo, dan po umorih, so preiskovalni organi prijeli dva osumljenca. "Preiskava je pokazala, da je bil eden od aretiranih poslovni partner ene od žrtev. Domnevno je prav zaradi zaupanja, ki ga je imel pri žrtvi, uspel vstopiti v njen dom," so sporočili s Sekretariata za varnost in zaščito državljanov ter objavili fotografijo osumljencev.

Osumljenca
Osumljenca
FOTO: Sekretariat za varnost in zaščito državljanov zvezne države Mehika

"Sodelovanje med oblastmi zvezne države Mehika in Ciudada de Mexico ter zvezno vlado Mehike je omogočilo, da so oba osumljenca izsledili in prijeli v manj kot 12 urah. Zaradi te izjemno hude oblike kaznivega dejanja so pristojne institucije ukrepale nemudoma in usklajeno. Oba domnevna storilca sta že v pridržanju in bosta predana pravosodnim organom," so še dodali.

V javnosti se je že pojavil posnetek, ki naj bi prikazoval, kako domnevni storilec čaka na dvigalo, s katerim se je odpeljal v stanovanje žrtev.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Odziv skupine

Na grozljiv zločin so se že odzvali člani Melendezove skupine. "Danes se mu poklanjamo ter praznujemo njegovo življenje, njegovo glasbo, njegovo svetlobo in vse, kar je delil z nami, ki smo imeli srečo, da smo ga poznali in bili del njegove življenjske poti," so zapisali v objavi na Instagramu in dodali, da se ga bodo spominjali z ljubeznijo in hvaležnostjo.

Camilo Septimo

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Camilo Septimo je precej priljubljena skupina v okviru mehiške indie/alternativne rock in synth-pop scene. Na Spotifyju imajo trenutno okoli 1,4 milijona mesečnih poslušalcev, njihova najbolj priljubljena pesem Miénteme pa ima 146 milijonov prenosov. Železni repertoar njihovih koncertov je bila tudi Vicio, ki ima 90 milijonov predvajanj, No Confíes en Mí pa jih ima 69 milijonov.

Skupina je že razprodala Palačo športov v mehiški prestolnici, ki prejme okoli 20 tisoč obiskovalcev.

Mehika Jonathan Melendez Camilo Septimo umor kriminal

Premier Sánchez zavrača obtožbe o vpletenosti Maroka v migrantski val

Mornarji končno na kopnem: najprej nakupovanje, nato nočno življenje

24ur.com Zgroženi Bošnjaki: 'Morilec je bil pošast, ki je več let terorizirala mesto'
24ur.com V okolici Metlike 38-letnik ubil 61-letnico, bila sta v sorodstvenem razmerju
24ur.com Več mrtvih v streljanju v Črni gori
24ur.com Obračun je bil mafijski: tulci različnih kalibrov, storilcev očitno več
24ur.com 'Ubila ju je somalijska roka, a domneve so, da so za tem stali Italijani'
24ur.com Med zabavo za noč čarovnic na Floridi odjeknili streli, sledil je stampedo
24ur.com Likvidacija sredi belega dne: sodelavca županje ubili na poti v službo
Priporoča
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
bibaleze
Portal
Ima tri otroke in ugotovil je nekaj, kar bi morali slišati vsi starši
Prvi koraki so tu, na to morajo biti starši pozorni
Prvi koraki so tu, na to morajo biti starši pozorni
Pri 51 letih ne hodi na zmenke: "Moj sin je ljubezen mojega življenja"
Pri 51 letih ne hodi na zmenke: "Moj sin je ljubezen mojega življenja"
Christina Aguilera pokazala, kako je zrasla njena 12-letna hčerka
Christina Aguilera pokazala, kako je zrasla njena 12-letna hčerka
zadovoljna
Portal
Od frizerja je prišla neprepoznavna: zaradi poroke se je odločila za veliko spremembo
Dnevni horoskop: Ovni zaupajo občutku, dvojčke bo preplavil val ljubezni
Dnevni horoskop: Ovni zaupajo občutku, dvojčke bo preplavil val ljubezni
Balerinke, ki jih bomo letošnjo jesen nosile vse
Balerinke, ki jih bomo letošnjo jesen nosile vse
Mnogi ga pijejo vsak dan, njegovi učinki na kožo pa presenečajo
Mnogi ga pijejo vsak dan, njegovi učinki na kožo pa presenečajo
vizita
Portal
Najslabše meso za krvni tlak ni svinjina: ta mesni izdelek je veliko večji problem
Dovolj ur spanja ne pomeni nujno kakovostnega spanca
Dovolj ur spanja ne pomeni nujno kakovostnega spanca
Sočne breskve: Odlična izbira za boljšo prebavo in manj kilogramov
Sočne breskve: Odlična izbira za boljšo prebavo in manj kilogramov
Zakaj so otroci v prvih tednih šole tako pogosto bolni?
Zakaj so otroci v prvih tednih šole tako pogosto bolni?
cekin
Portal
To je ena največjih selitev zlata v zadnjih letih. Kaj se dogaja?
Odštevamo do plače: kaj lahko skuhate za 20 evrov in koliko dni boste jedli?
Odštevamo do plače: kaj lahko skuhate za 20 evrov in koliko dni boste jedli?
Zasluži 3.400 evrov na mesec, a razmišlja o odpovedi: sinova risba ga je pretresla
Zasluži 3.400 evrov na mesec, a razmišlja o odpovedi: sinova risba ga je pretresla
Ste tudi vi med njimi? Vedno več ljudi v hotelski sobi pusti teh nekaj evrov
Ste tudi vi med njimi? Vedno več ljudi v hotelski sobi pusti teh nekaj evrov
moskisvet
Portal
Lewis Hamilton uresničil otroške sanje: njegov novi lepotec je Ferrari F40
Je nekaj, kar si vaše telo želi bolj, kot si mislite – a ni seks
Je nekaj, kar si vaše telo želi bolj, kot si mislite – a ni seks
Umrl zaradi zahrbtne bolezni: bolezen je tiho ogrožala njegovo srce
Umrl zaradi zahrbtne bolezni: bolezen je tiho ogrožala njegovo srce
Ste vedeli? Vrat avtomobila ne bi smeli nikoli odpreti z levo roko
Ste vedeli? Vrat avtomobila ne bi smeli nikoli odpreti z levo roko
dominvrt
Portal
Raste skoraj pred očmi: posejte jo zdaj in čez nekaj tednov že nabirajte sveže liste
Skrivnost gumba v hladilniku: Kaj zares pomenijo tiste številke?
Skrivnost gumba v hladilniku: Kaj zares pomenijo tiste številke?
Preden pripravite ozimnico, preverite teh 8 pogostih napak
Preden pripravite ozimnico, preverite teh 8 pogostih napak
Puščate polnilnik v vtičnici? To je dobro vedeti
Puščate polnilnik v vtičnici? To je dobro vedeti
okusno
Portal
Sočne piščančje fajite so pripravljene v pol ure, okus pa bo navdušil vso družino
Največja napaka pri pripravi biskvita, ki jo dela skoraj vsak (in zakaj vam zaradi nje upade)
Največja napaka pri pripravi biskvita, ki jo dela skoraj vsak (in zakaj vam zaradi nje upade)
Mojmir ob Tilnovi parmigiani: 'Čuti se ljubezen'
Mojmir ob Tilnovi parmigiani: 'Čuti se ljubezen'
Kremasta večerja iz enega pekača, ki navduši vsakogar
Kremasta večerja iz enega pekača, ki navduši vsakogar
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Ime mi je Bojan
Ime mi je Bojan
Cimra
Cimra
Besa
Besa
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929