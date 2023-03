V Mehiki v tovornjaku našli 103 otroke brez spremstva

Oblasti v Mehiki so našle zapuščen tovornjak s 103 mladoletniki brez spremstva. Po poročanju portala Deutsche Welle je to v zadnjem času največje odkritje migrantskih otrok, ki potujejo skozi Mehiko.

Mladoletniki so potovali brez odraslih sorodnikov in so bili del skupine 343 migrantov iz Srednje in Južne Amerike, je v ponedeljkovi izjavi dejal Nacionalni inštitut za migracije (INM). Poleg 103 migrantskih otrok so tako oblasti v prikolici odkrile tudi 212 odraslih iz Gvatemale, Hondurasa, Salvadorja in Ekvadorja. V vozilu je bilo še 28 migrantov, ki so potovali z družino.