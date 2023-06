V Mehiki zaradi hude vročine ta mesec umrlo več kot 100 ljudi

Po podatkih mehiškega ministrstva za zdravje, objavljenih v sredo, so v državi med 12. in 25. junijem zabeležili več kot 1000 nujnih primerov, povezanih z vročino, od katerih so se 104 končali s smrtjo.

Največ ljudi je umrlo v severnih zveznih državah – v Nuevo Leonu 64, v sosednjem Tamaulipasu pa 19 ljudi. V večini primerov je bil vzrok smrti dehidracija, ki ji je sledila vročinska kap. Mehiške oblasti so sicer že med 14. aprilom in 31. majem poročale o osmih smrtih zaradi hude vročine.

Najvišjo temperaturo so ta teden zabeležili v Sonori, in sicer 49 stopinj Celzija. Po navedbah ministrstva se sicer povprečne najvišje poletne temperature v Mehiki gibljejo med 30 in 45 stopinjami Celzija. Oblasti opozarjajo, da bi še en vročinski val 127-milijonsko državo lahko zajel že v soboto.