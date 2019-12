V mehiškem pristanišču trčili ladji za križarjenje

"Ocenjujemo nastalo škodo, a trenutno ni nobenih težav, ki bi vplivale na plovnost katere izmed ladij," so za CNNsporočili iz agencije Carnival Cruises, sicer največjega ponudnika luksuznih križarjenj na svetu, ki ima v lasti obe ladji, Carnival Glory in Carnival Legend. Nobena izmed njiju tako večje škode ni utrpela, gostom pa so medtem svetovali, naj preživijo dan na kopnem:"Trčenje ni bilo hudo," je za CNNdejala potnica Mary Anne McKinley. "Čutilo se je, kot da bi ladjo zadel velik val."