V mehiški državi prepovedali prodajo hitre hrane in sladkih pijač otrokom

Oblast v mehiški državi Oaxaca se je odločila, da zakonsko prepove prodajo hitre hrane in sladkih pijač otrokom. Na ta način, kot pravijo, želijo vplivati na zmanjšanje števila prebivalcev, ki imajo težave z debelostjo in sladkorno boleznijo. Za ukrep so se odločili po tem, ko je v Mehiki novi koronavirus terjal že več kot 50.000 življenj. Znano je, da prekomerna telesna teža predstavlja višje tveganje za zaplete pri bolnikih s covidom-19.

Po tem, ko je v Mehiki novi koronavirus terjal že več kot 50.000 življenj, se je mehiška država Oaxaca odločila ukrepati. Zakonsko je prepovedala prodajo hitre prehrane in sladkih pijač otrokom, poroča BBC. V Mehiki se namreč soočajo z visokim odstotkom otrok s prekomerno telesno težo. Kot je znano, pa prav ta predstavlja višje tveganje za hujše zaplete pri bolnikih s covidom-19. Oaxaca je sicer prva mehiška država, ki se je odločila za takšen ukrep. "S tem želimo zmanjšati število oseb, ki imajo težave z debelostjo in sladkorno boleznijo,"po poročanju BBC pojasnjuje tamkajšnja oblast. Za kršitelje novega zakona je predvidena celo zaporna kazen. Kot so pokazale nedavne raziskave, ima kar 73 odstotkov mehiškega prebivalstva težave s prekomerno telesno težo. Za primerjavo: leta 1996 so jo zabeležili pri petini Mehičanov. PREBERI ŠE Latinska Amerika z rekordnim številom smrti