V Melbournu zažgali avtomobil z napisom 'vesela Hanuka'

Skupina za zaščito judovske skupnosti CSG Victoria je potrdila, da v incidentu ni bil nihče poškodovan.
Izvršna direktorica Judovskega skupnostnega sveta Viktorije Naomi Levin je opozorila, da avstralska judovska skupnost ostaja na trnih.
To je nadaljevanje vsakodnevnega strahu, v katerem je judovska skupnost morala živeti zadnji dve leti, še bolj pa po napadu na plaži Bondi, je dejala.
Premierka Viktorije Jacinta Allen je potrdila, da jo je policija obvestila o dogodku, za katerega se skupnost upravičeno boji, da je antisemitski incident.
To ni nekaj, kar bi si katera koli družina, ulica ali skupnost zaslužila videti na božični dan v Avstraliji, je dejala Allenova. Dodala je, da policija tesno sodeluje z vodstvom skupnosti pri preiskavi.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.