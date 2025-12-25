V Melbournu zažgali avtomobil z napisom 'vesela Hanuka'

Skupina za zaščito judovske skupnosti CSG Victoria je potrdila, da v incidentu ni bil nihče poškodovan.

Izvršna direktorica Judovskega skupnostnega sveta Viktorije Naomi Levin je opozorila, da avstralska judovska skupnost ostaja na trnih.

To je nadaljevanje vsakodnevnega strahu, v katerem je judovska skupnost morala živeti zadnji dve leti, še bolj pa po napadu na plaži Bondi, je dejala.