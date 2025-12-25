Naslovnica
Tujina

V Melbournu zažgali avtomobil z napisom 'vesela Hanuka'

Melbourne, 25. 12. 2025 09.32 pred 2 urama 1 min branja 72

Avtor:
D. S.
Zažgali rabinov avto v Avstraliji

Policija preiskuje požig vozila z judovskim prazničnim sporočilom v predmestju Melbourna St Kilda East. Incident se je zgodil na božični dan, manj kot dva tedna po smrtonosnem terorističnem napadu v Sydneyju.

Skupina za zaščito judovske skupnosti CSG Victoria je potrdila, da v incidentu ni bil nihče poškodovan.

Izvršna direktorica Judovskega skupnostnega sveta Viktorije Naomi Levin je opozorila, da avstralska judovska skupnost ostaja na trnih.

To je nadaljevanje vsakodnevnega strahu, v katerem je judovska skupnost morala živeti zadnji dve leti, še bolj pa po napadu na plaži Bondi, je dejala.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Premierka Viktorije Jacinta Allen je potrdila, da jo je policija obvestila o dogodku, za katerega se skupnost upravičeno boji, da je antisemitski incident.

To ni nekaj, kar bi si katera koli družina, ulica ali skupnost zaslužila videti na božični dan v Avstraliji, je dejala Allenova. Dodala je, da policija tesno sodeluje z vodstvom skupnosti pri preiskavi.

hanuka avtomobil požig melbourne incident

KOMENTARJI72

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
1818
25. 12. 2025 11.45
neDOLŽNI
Odgovori
0 0
jank
25. 12. 2025 11.41
Kar seješ, to žanješ!
Odgovori
+0
1 1
boslo
25. 12. 2025 11.42
Drži, vse se je začelo z "vilkomen"
Odgovori
0 0
Hugh_Mungus
25. 12. 2025 11.33
Mossad upravlja s celim svetom... Nedolžni židje so najbolj ogroženi ravno zaradi zionistov in njihovih zločinov
Odgovori
+0
3 3
jazpatipažidanamarela
25. 12. 2025 11.30
Zdaj jim gredo najbolj judi v nos, naslednji so kristjani.
Odgovori
+3
5 2
lokson
25. 12. 2025 11.29
90% vseh teh stvari povzročajo mediji, s svojim nenehnim potenciranjem in predvsem enostranskim poročanjem.
Odgovori
+3
4 1
StricKozamurnik
25. 12. 2025 11.28
V primerjavi z izraelskimi "voščili" Palestincem so jo še poceni odnesli.
Odgovori
+1
6 5
Ramzess
25. 12. 2025 11.27
Zadevo so malo napihnili, vpletli plažo Bondi ter politiko, ker gre za žide.
Odgovori
+1
5 4
mr_green
25. 12. 2025 11.25
Sami so to judje naredili. Dokazano za vse te napade. Cilj je omejitev svobode govora v Avstraliji, ZDA in Evropi
Odgovori
+2
7 5
Wolfman
25. 12. 2025 11.30
Saj ne more biti drugače mr. green.
Odgovori
-1
1 2
Wolfman
25. 12. 2025 11.23
Očitno je, da židje odkrivajo tudi Avstralijo ter oceanijo.
Odgovori
+0
3 3
Maxx365
25. 12. 2025 11.16
Kaj se zdaj čudijo. Kar sejejo to žanjejo.
Odgovori
+4
7 3
bb5a
25. 12. 2025 11.15
Lepo bi bilo če bi se in Izraelce in Muslimane deportiralo nazaj v njihove države in naj se tam naprej menijo katera religija je boljša...
Odgovori
+6
10 4
boslo
25. 12. 2025 11.43
+++++++++++
Odgovori
0 0
fizelj2
25. 12. 2025 11.13
Pa kaj je to čudnega če so toliko Palestincev pobili..nasilje rodi nasilje..
Odgovori
+0
7 7
Rudar
25. 12. 2025 11.25
Potem po tvojem je treba zažigat ruske avte?
Odgovori
-2
3 5
Tako pac je
25. 12. 2025 11.30
Al pa ameriske.
Odgovori
+0
1 1
jazpatipažidanamarela
25. 12. 2025 11.32
Koliko kristjanov in drugih ver so pobili ISLAMISTI pred manj kot 10 leti, ko so na območju Iraka in Sirije ustanovili državo? Ocena je od 100.000 do 200.000
Odgovori
+1
3 2
Wolfman
25. 12. 2025 11.11
Upajmo, da izbrani ne obiščejo Papua nove gvineje, ker tamkajšnjim domorodcev res ne privoščim enako usodo kot jo doživljajo palestinci.
Odgovori
+3
6 3
travc
25. 12. 2025 11.11
Zmeraj nastrada nič kriv folk.
Odgovori
+3
5 2
1818
25. 12. 2025 11.44
NeDOLŽNI
Odgovori
0 0
Wolfman
25. 12. 2025 11.04
Se sprašujem, kaj se ti lahko vse zgodi, če imaš žida najemnika v stanovanju ali hiši! Kaj pametnega pove praksa iz Palestine?
Odgovori
+4
8 4
Rudar
25. 12. 2025 11.11
Marsikaj se ti lahko dogodi. Ma če bi imel izbiro rajši izraelca kot palestinca.
Odgovori
+0
5 5
Wolfman
25. 12. 2025 11.14
Rudar, brez problema bi imel palestinskega otroka.
Odgovori
-2
5 7
Rudar
25. 12. 2025 11.26
Vzami Wolfman, vzami. Menda se da.
Odgovori
-1
2 3
buco_konj
25. 12. 2025 11.03
To kar seješ to žanješ. Ubogi ste.
Odgovori
+4
7 3
Žabec
25. 12. 2025 10.59
Tudi jaz živim zadnja leta v strahu, pa moj narod ne izvaja nobebega genocida nad drugim narodom.
Odgovori
+12
12 0
Delavec_Slo
25. 12. 2025 10.56
Aja, že tam dol imajo dost prišlekov, samo pri nas so jih neumni politiki veseli!
Odgovori
+12
15 3
FORTUDO1
25. 12. 2025 10.55
Ko čitam komentarje, vidim sama lepa božična sporočila.
Odgovori
+3
5 2
boslo
25. 12. 2025 10.59
Kruta realnost, posledica nespametnih migracij
Odgovori
+8
8 0
biggbrader
25. 12. 2025 10.54
Mene samo zanima, zakaj Palestincev ne mara nihče od ostalih arabskih sosedov ? Vsi se jih izogibajo in nihče jim ne ponudi niti malo solidarnosti. Edino Kuvajt jih podpira z militarizacijo.
Odgovori
+2
12 10
razumi če lahko
25. 12. 2025 10.57
No Tanjo Fajon si pozabil drugače pa si zadel bistvo !
Odgovori
+7
9 2
Wolfman
25. 12. 2025 10.57
Preprosto, ker Izrael tega noče! Izrael jih želi uničiti za vedno in jim vzeti vso zemljo. V kolikor bi pallestinci migrerali v sosednje države, bi ponovno postali ĝrožnja Izraelcem.
Odgovori
+1
5 4
bibaleze
