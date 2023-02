V mestu Bahmut potekajo srditi boji, ruske sile ga intenzivno obstreljujujejo

Ukrajinski predsedniški urad je sporočil, da pred mestom Bahmut potekajo srditi boji, ruske sile pa naj bi z močnim obstreljevanjem in napadi pehote urno napredovale. Boj za mesto v regiji Doneck, ki je v vojni dobilo simbolen pomen, je najdlje trajajoča bitka od začetka ruske invazije, Rusija pa zavzetje predstavlja kot enega svojih glavnih vojaških ciljev.

V severnem predmestju Bahmuta, Paraskovivka so razmere z vsako uro težje, saj ruske sile še naprej intenzivno obstreljujejo območje, skoraj enako pa je tudi v bližnjem mestu Vugledar, ki je prav tako tarča močnega bombardiranja. "Obstreljevanje se stopnjuje, Rusi pa zbirajo več sil za napad na mirna mesta," je dejal donetski guverner Pavlo Kirilenko. "Priča smo zelo trdemu boju, v katerem Rusi ne varčujejo ne sebe ne nas." Rusko obrambno ministrstvo je danes sporočilo, da so njihove sile zavzele vas Krasna Hora, ki leži ob Paraskovivki. Glede na njihove navedbe so jo zavzele "prostovoljne enote" ob pomoči ruskega topništva, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vse to je potrdil tudi Jevgenij Prigožin, voditelj zloglasne skupine Wagner. Ukrajinske sile se tako znotraj mesta Bahmut borijo od ulice do ulice.

Drugačne informacije pa prihajajo z ukrajinske strani. "Trditev, da je Rusi zavzeli Krasno Horo ni resnična," je za CNN dejal tiskovni predstavnik vzhodnih ukrajinskih sil, Serhij Čerevatij. "V mestu potekajo spopadi. Ohranjamo ga pod našim nadzorom." Ukrajinsko obrambno ministrstvo je v sporočilu na Telegramu sporočilo, da se "bitka za Bahmut nadaljuje". "Sovražnik nenehno spreminja taktiko. Včasih napada z majhnimi napadalnimi skupinami, včasih za napad uporabi več deset mobiliziranih vojakov. Včasih ponoči okrepi obstreljevanje, sistematično z raketami obstreljuje zaledna mesta, terorizira civiliste in spodkopava civilno infrastrukturo," so zapisali. "Včasih se zdi, da je okupator močnejši in številčnejši. Vendar pa ima eno veliko slabost: igra na tujem igrišču in se bori za tujo zemljo. In to je tisto, kar okupatorju obeta velik neuspeh."

V sosednji Luganski regiji pa so se ruske enote po več dneh intenzivnih spopadov v bližini ključnega mesta Kreminna umaknile, čeprav so še vedno zelo pri moči, je dejal guverner Luganske regije Sergej Hajdaj. Pod udarom je tudi delno zasedena južna regija Herson, v kateri je artilerijski ogenj v zadnjih 24 urah prizadel več kot 20 mest in vasi, vključno z istoimensko regionalno prestolnico, ki so jo ukrajinske sile ponovno zavzele novembra. V eni izmed vasi, sta življenje izgubila dva moška, ki sta z avtomobilom zapeljala čez mino. O smrtni žrtvi poročajo tudi iz regije Dnipropetrovsk, v regiji Nikopol je namreč umrla ena oseba, ranjene pa so dve osebi. V obstreljevanju je poškodovana tudi stanovanjska stavba, objekt za čiščenje vode in fakulteta. "Rusija v napadu na Vugledar izgubila celotno elitno brigado" Rusija naj bi po besedah ukrajinskega uradnika Alekseja Dmitraškivskega izgubila celotno elitno 155. brigado marincev pri poskusu zavzetja mesta Vugledar. Umrli naj bi številni vojaki, vključno s poveljniškim osebjem. Pred napadom naj bi elitno rusko brigado sestavljalo približno 5000 vojakov, ki pa so zdaj ali ubiti, ranjeni ali ujeti. Med poskusom zavzetja Vugledarja naj bi izgubili tudi 130 kosov opreme, vključno s 36 tanki.

Dodal je, da bi si želel, da "orožje pride čim prej, saj bi tako imeli možnost ne samo, da se zaščitimo in ohranimo ozemlje, ampak tudi, da končno preženemo sovražnike". Berlusconi za vojno v Ukrajini krivi Zelenskega Nekdanji italijanski premier Silvio Berlusconi je ukrajinskega predsednik obtožil za invazijo, s čimer pa se je zopet znašel v sporu s premierko Italije Giorgio Meloni, ki ostaja zvesta Kijevu. Berlusconi, čigar stranka je del Melonijeve desničarske koalicijske vlade, je dolgoletni prijatelj in zavzenik Putina. Dejal je, da do vojne nikoli ne bi prišlo, če bi Zelenski nehal napadati obe avtonomni republiki Doneck in Lugansk. Ravnanje Zelenskega je ocenil kot "zelo, zelo negativno". Na njegovem seznamu kritik se je znašla tudi premierka Melonijeva, ki se po njegovem mnenju ne bi smela sestati z Zelenskim.

