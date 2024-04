V mestu, ki je leta spalo pod pepelom, odkrili osupljive freske

Sedanja izkopavanja, ki so največja v zadnjih nekaj letih, pa še poudarjajo položaj mesta. Tretjino mesta je sicer treba še očistiti vulkanskih ostankov, vendar so odkritja z vsakim dnem bolj presunljiva, navaja BBC. Direktor parka Gabriel Zuchtriegel je tako javnosti danes predstavil "črno sobo". Na visokih črnih stenah prevladujeta dve freski: Na eni je bog Apolon, ki skuša zapeljati prerokinjo Kasandro. V grški mitologiji je Kasandra zakleta prerokinja, Apolon ji je namreč podaril moč, da vidi prihodnost, ko pa ga je zavrnila, jo je preklel. Moč, da vidi prihodnost, je še imela, le verjel ji ni nihče.

Zaposleni se zdaj hitro trudijo zaščititi nove najdbe in vse, kar je mogoče, odnesti v skladišče. Za freske, ki morajo ostati na svojem mestu, so na zadnjo stran vbrizgali mavčno lepilo, da se ne bi odlepile stran. Zidovi so utrjeni, nad njimi pa je nameščena začasna strešna kritina.

Črna soba je najnovejši zaklad, ki so ga odkrili med izkopavanji, ki so se začela že 12 mesecev nazaj, odkrita pa je bila v "Regiji 9". Gre za stanovanjsko sosesko, katere ohranjanje je izredno težavno.

Izkopavanja v 19. stoletju so v enem od vogalov odkrila pralnico, najnovejša izkopavanja pa so zdaj razkrila še pekarno in veliko rezidenco, v kateri se nahaja črna soba. Ekipa arheologov je prepričana, da je ta tri območja mogoče povezati prek vodovoda in posebnih prehodov, prepričani pa so tudi, da je bil lastnik en človek. Identiteto tega posameznika nakazujejo tudi številni napisi z začetnicami "ARV", nahajajo se na stenah in na kamnih, poroča BBC.

"Vemo, kdo je ARV, to je Aulus Rustius Verus," je pojasnila arheologinja Sophie Hay. "Poznamo ga tudi po drugih političnih propagandnih akcijah v Pompejih, bil je politik in izjemno bogat človek."

Sicer pa odkritja ne kažejo samo na lepe freske, veliko najdb nakazuje tudi na bolj temno plat rimskega življenja, suženjstvo.