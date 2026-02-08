Naslovnica
Tujina

V mestu množična zastrupitev s svincem, oblasti brez odgovora

Vareš, 08. 02. 2026 09.30 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
M.V.
Vareš v Bosni in Hercegovini

V občini Vareš v Bosni in Hercegovini se nadaljuje resna zdravstvena kriza, ki jo je povzročila množična zastrupitev prebivalstva s svincem. Najnovejši rezultati testiranja več kot 100 prebivalcev so potrdili, da je zastrupitev s težkimi kovinami veliko bolj razširjena, kot se je sprva domnevalo.

Prisotnost svinca v krvi tokrat niso ugotovili le pri prebivalcih, ki živijo v bližini odlagališča rudnika DPM Metali, v naseljih Pržići in Daštansko, temveč tudi pri občanih iz samega središča Vareša. Prejšnji testi iz decembra lani so pokazali prisotnost svinca v krvi vseh 44 testiranih oseb različnih starosti, poroča N1 BiH.

Medtem so zasebno testirali še devet oseb, ugotovitve pa so le potrdile zaskrbljujoče kazalnike. Še posebej zaskrbljujoče je, da so svinec našli tudi v izvidih petih otrok, mlajših od šest let. Najnovejši testi kažejo, da imajo nekateri ljudje izjemno visoke koncentracije svinca v krvi, v nekaterih primerih več deset ali celo stokrat višje od referenčnih vrednosti.

"Prisotnost svinca v krvi predstavlja izjemno kompleksen zdravstveni problem, saj človeško telo nima fiziološke potrebe po svincu. Sodobna medicina zagovarja stališče, da v telesu ni 'varnega' odmerka svinca," poudarjajo strokovnjaki Inštituta za zdravje in varnost hrane Zenica.

Podjetje zahteva višje koncesijske dajatve

V intervjuju za lokalni radio je vršilec dolžnosti župana občine Vareš, Malik Rizvanović, dejal, da bo v primeru njegove zmage na volitvah zdravje občanov njegova prioriteta. Vendar pa zaskrbljujoča informacija, da je DPM Metali tik pred objavo novih rezultatov o zastrupitvi vladi Zeniško-dobojskega kantona poslal zahtevo za zvišanje koncesijske dajatve.

"Uradno je, da je DPM Metali v petek ministrstvu za gospodarstvo Zeniško-dobojskega kantona vložil pobudo za zvišanje koncesijske dajatve. V prihodnjih mesecih bo prišlo do zvišanja koncesije. Kar sem se uspel dogovoriti s podjetjem, je, da se bo ob podpisu koncesije ta plačevala za nazaj od 1. januarja 2026," je dejal Rizvanović.

Dejstvo, da rudarsko podjetje samo od oblasti zahteva zvišanje koncesije, ki jo mora plačevati, sproža resna vprašanja o tem, kdo upravlja z naravnimi viri v Zeniško-dobojskem kantonu. "Če podjetje s to potezo poskuša kupiti socialni mir, naj jasno povemo, da zdravje državljanov nima cene in da je skrajno neprimerno govoriti o koncesijskih dajatvah v času, ko so življenja ljudi v Varešu resno ogrožena," so portal poudarili prebivalci Pržića in Daštanskega.

V skladu z zakonom o rudarstvu Federacije Bosne in Hercegovine je pristojno zvezno ministrstvo dolžno preklicati dovoljenje za izvajanje del, če rudarske dejavnosti ogrožajo življenje in zdravje zaposlenih in državljanov, drugi zakonski ukrepi pa niso zadostni za preprečitev tega.

Oblasti Zeniško-dobojskega kantona in Federacije BiH še vedno nimajo jasnega odgovora na situacijo v Varešu. Čeprav so bili pogoji izpolnjeni, izredne razmere še niso bile razglašene. 

Kljub nasprotovanju lokalnih skupnosti in civilne družbe pristojni kantonalni organi še naprej podpirajo nove, potencialno nevarne rudarske projekte v Varešu, vključno z načrtovanim rudarjenjem kroma v porečju reke Krivaje.

