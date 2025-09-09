Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

V mestu s 1600 prebivalci želijo zgraditi hostel za 800 tujih delavcev

Jelsa, 09. 09. 2025 09.41 | Posodobljeno pred 24 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
D.L.
Komentarji
5

Meščani Jelse na Hvaru so na nogah zaradi projekta, ki grozi, da bo za vedno spremenil podobo kraja. V javnost je namreč pricurljala informacija, da želi investitor v mestu z vsega 1600 prebivalci zgraditi hostel za 700 do 800 tujih delavcev.

Jelsa
Jelsa FOTO: Shutterstock
Zemljišče je po poročanju portala morski.hr kupilo podjetje Bluesun hoteli za potrebe sestrske družbe Sunčani Hvar. 

Meščani Jelse so pod peticijo proti projektu v rekordnem času zbrali kar 1200 podpisov. V njej opozarjajo, da bi takšen projekt porušil prostorsko ravnovesje, ustvaril dodaten pritisk na komunalne in prometne zmogljivosti ter spremenil socialno strukturo mesta. Skrbi jih tudi za varnost in kakovost življenja, poroča Net.hr.

Završalo je tudi na družbenih omrežjih. Velik odziv je imela objava turističnega delavca Veljka Drinkovića, da ni mogoče, da odgovorni na občini niso vedeli za tako veliko investicijo. Ti namreč trdijo, da je domnevni investitor brez njihove vednosti kupil obsežno zemljišče na robu mesta. 

Načelnica občine Jelsa Marija Marjan se je sicer jasno postavila proti gradnji. Poudarila je, da projekt ne more dobiti zelene luči, saj ni v skladu s prostorskimi načrti. Investitor je po njenih besedah doslej izdelal le idejno rešitev in zbral podatke o priključkih. "Ko sem jih vprašala, zakaj za projekt niso izbrali mesta Hvar, so mi odgovorili, da je mesto Hvar sicer sprožilo postopek sprememb prostorskega načrta, s katerimi bi določilo posebno območje za nastanitev delavcev, vendar je postopek dolgotrajen, traja več let, zato je bila Jelsa zanje hitrejša možnost," je še povedala in dodala, da je odgovor ni prepričal. Sunčani Hvar namreč ponuja hotele v mestu Hvar, medtem ko jih v Jelsi nima.

Mestni svet, ki se je v ponedeljek sestal na seji z le eno točko dnevnega reda, je prav tako prišel do zaključka, da projekt ni sprejemljiv. Prostorski načrt namreč na lokaciji, kjer je predvidena gradnja, dopušča gradnjo hiš, vil in hotelov, ne pa tudi hostla. 

Marija Marjan je ob tem odgovorila tudi na vprNa moje pitanje zašto se takav projekt ne realizira u Gradu Hvaru, odgovorili su da je Grad Hvar pokrenuo izmjene prostornog plana kojima bi se odredila posebna zona za smještaj radnika, ali da je postupak izmjena dugotrajan (traje više godina), pa im je Jelsa bila brža opcija za početne aktivnosti, sa kojim odgovorom uopće nisam bila zadovoljna.

Kljub temu so meščani Jelse odločni. Spremljali bodo vsak korak občine in investitorjev in poskrbeli, da hostla ne bo. 



Jelsa Hvar hostel tuji delavci protesti prostorski načrt
Naslednji članek

Štirje dnevi agonije: moški brez vode in hrane obtičal v dvigalu

Naslednji članek

V Avstriji na desetine žensk rešili spolnega izkoriščanja

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Zuzaa11
09. 09. 2025 11.18
Se lahko clanek prevede do konca?
ODGOVORI
0 0
mptour
09. 09. 2025 11.17
A Google translate ni zmogel celega članka?
ODGOVORI
0 0
skuripanda burns
09. 09. 2025 11.17
Še prevajat se jim več ne da.
ODGOVORI
0 0
pisarniški stol
09. 09. 2025 11.17
Predzadnjega odstavka niste dali v Google translate.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215