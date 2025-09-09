V mestu s 1600 prebivalci želijo zgraditi hostel za 800 tujih delavcev

Zemljišče je po poročanju portala morski.hr kupilo podjetje Bluesun hoteli za potrebe sestrske družbe Sunčani Hvar.

Meščani Jelse so pod peticijo proti projektu v rekordnem času zbrali kar 1200 podpisov. V njej opozarjajo, da bi takšen projekt porušil prostorsko ravnovesje, ustvaril dodaten pritisk na komunalne in prometne zmogljivosti ter spremenil socialno strukturo mesta. Skrbi jih tudi za varnost in kakovost življenja, poroča Net.hr.

Završalo je tudi na družbenih omrežjih. Velik odziv je imela objava turističnega delavca Veljka Drinkovića, da ni mogoče, da odgovorni na občini niso vedeli za tako veliko investicijo. Ti namreč trdijo, da je domnevni investitor brez njihove vednosti kupil obsežno zemljišče na robu mesta.

Načelnica občine Jelsa Marija Marjan se je sicer jasno postavila proti gradnji. Poudarila je, da projekt ne more dobiti zelene luči, saj ni v skladu s prostorskimi načrti. Investitor je po njenih besedah doslej izdelal le idejno rešitev in zbral podatke o priključkih. "Ko sem jih vprašala, zakaj za projekt niso izbrali mesta Hvar, so mi odgovorili, da je mesto Hvar sicer sprožilo postopek sprememb prostorskega načrta, s katerimi bi določilo posebno območje za nastanitev delavcev, vendar je postopek dolgotrajen, traja več let, zato je bila Jelsa zanje hitrejša možnost," je še povedala in dodala, da je odgovor ni prepričal. Sunčani Hvar namreč ponuja hotele v mestu Hvar, medtem ko jih v Jelsi nima.

Mestni svet, ki se je v ponedeljek sestal na seji z le eno točko dnevnega reda, je prav tako prišel do zaključka, da projekt ni sprejemljiv. Prostorski načrt namreč na lokaciji, kjer je predvidena gradnja, dopušča gradnjo hiš, vil in hotelov, ne pa tudi hostla.

Marija Marjan je ob tem odgovorila tudi na vpr

Kljub temu so meščani Jelse odločni. Spremljali bodo vsak korak občine in investitorjev in poskrbeli, da hostla ne bo.







