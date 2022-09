V Michiganu aretirali univerzitetnega profesorja, ki je gol vozil avto

Tudi policija je potrdila resničnost incidenta. "Opazili so golega voznika, ki se vozi po michiganski aveniji in medtem verjetno tudi mastrubira. Kaj se dogaja, je bilo očitno, saj je bil voznik brez majice. Tako tudi ni pustil veliko prostora za domišljijo. Dogodek se je zgodil sredi belega dne. Mislim, da takšno dejanje ni primerno, ne glede na to, na katerem področju posameznik dela," je dejal načelnik policije Issa Shahin.

Veljal je za uglednega profesorja

Tew je na univerzi delal več kot 30 let, kjer je bil tudi visoko cenjen. Svoje akademske kolege je s tem dogodkom pustil odprtih ust. "Zelo smo zaskrbljeni zaradi dogodka. Vpleteni je bil član fakultete in upravnik univerze vse od leta 1989. Ko smo izvedeli, kaj se je zgodilo, smo takoj ukrepali in Tewa suspendirali," je povedal eden izmed zaposlenih na univerzi.

Tewa so zaradi "hude nedostojne izpostavljenosti" obtožili enega kaznivega dejanja in enega kaznivega prekrška. Izpustili so ga proti varščini v višini okoli 17.000 evrov. Sojenje se prične 23. septembra.

Nekdaj ugledni profesor zaenkrat o dogodku še ni podal izjave.