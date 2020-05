V Michiganu popustila jezova, najhujše poplave v 500 letih

Ameriška nacionalna meteorološka služba (NWS) je razglasila rdeče opozorilo za območje v okolici reke Tittabawassee na ameriškem srednjem zahodu. Popustila sta namreč jezova Edenville in Sanford. Dele Midlanda, mesta, ki je od Detroita oddaljen 209 kilometrov, je poplavilo.

Guvernerka Gretchen Whitmerje razglasila izredne razmere za okrožje Midland County in dejala, da bi lahko v Midlandu zabeležili "zgodovinsko višino vodne gladine". Dejala je, da je spopadanje s tem sredi globalne pandemije skoraj nepredstavljivo: "Težko je verjeti, da smo sredi 100-letne krize, globalne pandemije, hkrati pa se spopadamo z najhujšimi poplavami v zadnjih 500 letih."Ljudem, ki so se morali evakuirati, so zato priporočili, da nosijo zaščitne maske in vzdržujejo varnostno razdaljo. Nekateri so noč zaradi strahu pred širjenjem virusa preživeli kar v avtomobilih na parkiriščih in ne v zavetiščih, kjer je primerno razdaljo težko vzdrževati.